https://ria.ru/20240319/minoborony-1934345390.html

Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину

Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину - РИА Новости, 19.03.2024

Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину

Министерство обороны Франции отрицает информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T21:48

2024-03-19T21:48

2024-03-19T21:48

россия

франция

украина

сергей шойгу

сергей нарышкин

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ПАРИЖ, 19 мар - РИА Новости. Министерство обороны Франции отрицает информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после заявлений директора СВР России Сергея Нарышкина. "Информация, распространённая Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией", - сообщило ведомство в Х. Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.

https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934338067.html

https://ria.ru/20240319/poteri-1934288337.html

россия

франция

украина

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россия, франция, украина, сергей шойгу, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)