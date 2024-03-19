https://ria.ru/20240319/minoborony-1934345390.html
Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину
Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину - РИА Новости, 19.03.2024
Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину
Министерство обороны Франции отрицает информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T21:48
2024-03-19T21:48
2024-03-19T21:48
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франция
украина
сергей шойгу
сергей нарышкин
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ПАРИЖ, 19 мар - РИА Новости. Министерство обороны Франции отрицает информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после заявлений директора СВР России Сергея Нарышкина. "Информация, распространённая Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией", - сообщило ведомство в Х. Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934338067.html
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россия, франция, украина, сергей шойгу, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Франция, Украина, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину
Минобороны Франции отвергло информацию об отправке французских войск на Украину