Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/minoborony-1934345390.html
Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину
Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину - РИА Новости, 19.03.2024
Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину
Министерство обороны Франции отрицает информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T21:48
2024-03-19T21:48
россия
франция
украина
сергей шойгу
сергей нарышкин
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601063901_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_ed9213d4c73828e32e9d2c357b97e5fd.jpg
ПАРИЖ, 19 мар - РИА Новости. Министерство обороны Франции отрицает информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после заявлений директора СВР России Сергея Нарышкина. "Информация, распространённая Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией", - сообщило ведомство в Х. Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934338067.html
https://ria.ru/20240319/poteri-1934288337.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601063901_22:20:2206:1658_1920x0_80_0_0_0a2e14b134ba56c5841b163f1a21eb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, украина, сергей шойгу, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Франция, Украина, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Минобороны Франции отвергло данные об отправке французских войск на Украину

Минобороны Франции отвергло информацию об отправке французских войск на Украину

© AP Photo / Michel EulerМост Пон-Нёф в Париже, Франция
Мост Пон-Нёф в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Michel Euler
Мост Пон-Нёф в Париже, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 мар - РИА Новости. Министерство обороны Франции отрицает информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент после заявлений директора СВР России Сергея Нарышкина.
«
"Информация, распространённая Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией", - сообщило ведомство в Х.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
В США оценили перспективу отправки Францией своих сил на Украину
20:46
Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Во Франции признали катастрофические потери на Украине, заявил Нарышкин
17:12
 
РоссияФранцияУкраинаСергей ШойгуСергей НарышкинНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала