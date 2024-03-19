Делегация Минкультуры прибыла в Пхеньян
ЦТАК: делегация Минкультуры во главе с замминистра Малышевым прибыла в Пхеньян
Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Делегация министерства культуры России во главе с замминистра Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР Пхеньян, где пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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"18 марта делегация министерства культуры РФ прибыла с визитом в КНДР по приглашению министерства культуры КНДР по случаю 75-й годовщины заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и Россией. В состав делегации во главе с заместителем министра культуры РФ Андреем Малышевым вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России", - передает агентство.
Отмечается, что в Пхеньянском международном аэропорту делегацию встретили замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхор, советник-посланник посольства РФ в КНДР Владимир Топеха и сотрудники посольства. Позднее Минкультуры КНДР устроил прием в честь российской миссии в гостинице "Янгакто".
Ранее сообщалось, что делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко направилась в Пхеньян, где планируются балетные гастроли Приморской сцены Мариинского театра, а также ряд деловых встреч. Российские артисты впервые покажут в КНДР постановки "Спящая красавица" и "Жар-птица". Балет "Спящая красавица" в исполнении Приморской сцены Мариинского театра в сентябре прошлого года посещал северокорейский лидер Ким Чен Ын в рамках своего визита во Владивосток. Губернатор Приморья тогда сообщал, что постановка Ким Чен Ыну очень понравилась. Позже северокорейские СМИ также информировали, что лидер страны высоко оценил постановку, а правительство Приморья сообщило о готовящихся гастролях балетной труппы Приморской сцены Мариинки в Пхеньяне.