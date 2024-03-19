https://ria.ru/20240319/minkultury-1934134282.html

Делегация Минкультуры прибыла в Пхеньян

Делегация Минкультуры прибыла в Пхеньян - РИА Новости, 19.03.2024

Делегация Минкультуры прибыла в Пхеньян

Делегация министерства культуры России во главе с замминистра Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР Пхеньян, где пройдут гастроли Приморской сцены... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T02:35

2024-03-19T02:35

2024-03-19T02:35

ким чен ын

россия

пхеньян

приморский край

олег кожемяко

мариинский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40444/71/404447190_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c6fcf948385e0cb6446a26fac9198c5b.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Делегация министерства культуры России во главе с замминистра Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР Пхеньян, где пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "18 марта делегация министерства культуры РФ прибыла с визитом в КНДР по приглашению министерства культуры КНДР по случаю 75-й годовщины заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и Россией. В состав делегации во главе с заместителем министра культуры РФ Андреем Малышевым вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России", - передает агентство. Отмечается, что в Пхеньянском международном аэропорту делегацию встретили замминистра культуры КНДР Пак Гён Чхор, советник-посланник посольства РФ в КНДР Владимир Топеха и сотрудники посольства. Позднее Минкультуры КНДР устроил прием в честь российской миссии в гостинице "Янгакто". Ранее сообщалось, что делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко направилась в Пхеньян, где планируются балетные гастроли Приморской сцены Мариинского театра, а также ряд деловых встреч. Российские артисты впервые покажут в КНДР постановки "Спящая красавица" и "Жар-птица". Балет "Спящая красавица" в исполнении Приморской сцены Мариинского театра в сентябре прошлого года посещал северокорейский лидер Ким Чен Ын в рамках своего визита во Владивосток. Губернатор Приморья тогда сообщал, что постановка Ким Чен Ыну очень понравилась. Позже северокорейские СМИ также информировали, что лидер страны высоко оценил постановку, а правительство Приморья сообщило о готовящихся гастролях балетной труппы Приморской сцены Мариинки в Пхеньяне.

https://ria.ru/20240314/kndr-1933042067.html

https://ria.ru/20240223/ministr-1929139880.html

россия

пхеньян

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ким чен ын, россия, пхеньян, приморский край, олег кожемяко, мариинский театр