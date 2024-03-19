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Миронов предложил Путину создать в составе кабмина министерство демографии - РИА Новости, 20.03.2024
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23:36 19.03.2024 (обновлено: 10:24 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/ministerstvo-1934356627.html
Миронов предложил Путину создать в составе кабмина министерство демографии
Миронов предложил Путину создать в составе кабмина министерство демографии - РИА Новости, 20.03.2024
Миронов предложил Путину создать в составе кабмина министерство демографии
Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину создать в составе кабмина министерство демографии. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:36
2024-03-20T10:24
политика
россия
сергей миронов
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину создать в составе кабмина министерство демографии. "В связи с особым вашим вниманием к демографическим проблемам и объявлением года семьи, я думаю, что если бы у нас появилось специальное министерство демографии в составе правительства, это было бы, наверное, абсолютно правильно", - сказал Миронов в ходе встречи лидеров парламентских фракций с президентом.
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политика, россия, сергей миронов, владимир путин
Политика, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин
Миронов предложил Путину создать в составе кабмина министерство демографии

Миронов предложил Путину создать в составе кабмина министерство демографии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину создать в составе кабмина министерство демографии.
"В связи с особым вашим вниманием к демографическим проблемам и объявлением года семьи, я думаю, что если бы у нас появилось специальное министерство демографии в составе правительства, это было бы, наверное, абсолютно правильно", - сказал Миронов в ходе встречи лидеров парламентских фракций с президентом.
Президент РФ В. Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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