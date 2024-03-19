https://ria.ru/20240319/ministerstvo-1934356627.html

Миронов предложил Путину создать в составе кабмина министерство демографии

Миронов предложил Путину создать в составе кабмина министерство демографии - РИА Новости, 20.03.2024

Миронов предложил Путину создать в составе кабмина министерство демографии

Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину создать в составе кабмина министерство демографии. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:36

2024-03-19T23:36

2024-03-20T10:24

политика

россия

сергей миронов

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину создать в составе кабмина министерство демографии. "В связи с особым вашим вниманием к демографическим проблемам и объявлением года семьи, я думаю, что если бы у нас появилось специальное министерство демографии в составе правительства, это было бы, наверное, абсолютно правильно", - сказал Миронов в ходе встречи лидеров парламентских фракций с президентом.

https://ria.ru/20240319/veterany-1934356365.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

политика, россия, сергей миронов, владимир путин