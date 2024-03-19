https://ria.ru/20240319/marsel-1934259946.html

Дети в Марселе попросили Макрона дать обещание, что войны не будет

Дети в Марселе попросили Макрона дать обещание, что войны не будет - РИА Новости, 19.03.2024

Дети в Марселе попросили Макрона дать обещание, что войны не будет

Дети попросили Эммануэля Макрона в ходе его визита в Марсель "пообещать, чтобы не было войны", по мнению же президента Франции, его страна в настоящее время... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:33

2024-03-19T15:33

2024-03-19T15:33

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олаф шольц

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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Дети попросили Эммануэля Макрона в ходе его визита в Марсель "пообещать, чтобы не было войны", по мнению же президента Франции, его страна в настоящее время "делает для этого все". Согласно опросам, почти 60% французов считают, что Макрон зашел слишком далеко в поддержке Киева. Они уверены, что Франция не должна вовлекаться в конфликт и рисковать прямым столкновением с Россией. Визит Макрона во вторник в Марсель посвящен борьбе с наркотрафиком. В ходе общения главы государства с людьми к нему обратился мальчик. "Месье, вы можете пообещать мне кое-что? Пусть не будет войны", - сказал он. Затем к презиленту с вопросом о ситуации на Украине обратилась маленькая девочка, трансляция велась на телеканале BFMTV. "Мы делаем все для этого!" - ответил Макрон, заметив, что для этого необходимо убедить Россию "уйти из Украины". По его мнению, нужно "отговорить" российские власти от "продолжения продвижения (войск)", потому что если Россия "там победит, это будет ужасно для нас". Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240319/sholts-1934249531.html

https://ria.ru/20240319/makron-1934230043.html

https://ria.ru/20240318/pushkov-1933892224.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, нато, евросоюз, франция, олаф шольц, россия, борис писториус