https://ria.ru/20240319/lizing-1934301588.html
Компания "Каркаде" опередила темпы роста лизинговой отрасли в 2023 году
Компания "Каркаде" опередила темпы роста лизинговой отрасли в 2023 году - РИА Новости, 19.03.2024
Компания "Каркаде" опередила темпы роста лизинговой отрасли в 2023 году
в денежном выражении показал рост на 102% по сравнению с данными 2022 года. В 2023 году компания доказала свой статус универсального лизингового партнера: в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:41
2024-03-19T17:41
2024-03-19T17:41
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МОСКВА, 19 мар — Пресс-служба ООО "Каркаде". Объем нового бизнеса ООО "Каркаде" в денежном выражении показал рост на 102% по сравнению с данными 2022 года. В 2023 году компания доказала свой статус универсального лизингового партнера: в сегменте легкового автотранспорта относительный прирост продаж составил 79%, позволив сохранить преимущественную долю рынка, лизинг грузового автотранспорта вырос на рекордные 162%, а объем нового бизнеса в сегменте строительной и дорожно-строительной техники увеличился на 62%.В количественном отношении фокусные сегменты портфеля ООО "Каркаде" поддерживают тенденции рынка и демонстрируют значительный рост. Сегмент легковых и легких коммерческих автомобилей занял долю в размере 55%, при этом показав рост продаж на 90% по количеству лизинговых сделок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж в сегменте коммерческой техники, к которой относятся грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы, увеличилась до 32%, также показав двукратный рост заключенных договоров лизинга. Сегмент специальной техники демонстрирует прирост на 54% в отношении количества лизинговых сделок, заняв 10% портфеля в 2023 году.Среди основных трендов прошлого года в структуре новых лизинговых сделок и портрете клиентов компании следует отметить:"По данным "Эксперт РА", объем нового бизнеса в лизинге России вырос на 81%, тогда как "Каркаде" показывает динамику роста в два раза относительно своих показателей 2022 года. Тенденция прошлых лет радует постоянством - "Каркаде" продолжает расти быстрее рынка и это заслуга команды, которой я горжусь и дорожу. Главным вызовом текущего периода остается масштабирование бизнеса и борьба за эффективность. Продолжаем активную поддержку государственных лизинговых программ, участниками которых мы стабильно являемся уже десять лет. Не забываем и о внедрении новых партнерских продуктов в сотрудничестве с официальными автопроизводителями и дистрибьюторами, которые открывают уникальные возможности выгодного развития отечественного бизнеса и крупных предприятий. Мы успешно справляемся с вызовами и готовы к новым", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор ООО "Каркаде" Дмитрий Чернышев.О компанииООО "Каркаде" – финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты компании - более 200 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 27 лет работы на российском рынке "Каркаде" помогла своим клиентам приобрести более 300 тысяч автомобилей и сэкономить более 3,5 миллиардов рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня компания имеет 150 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнером для лизингополучателей.Реклама, ООО "Каркаде", erid: 4CQwVszH9pWwnwZUiAk
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
МОСКВА, 19 мар — Пресс-служба ООО "Каркаде".
Объем нового бизнеса ООО "Каркаде"
в денежном выражении показал рост на 102% по сравнению с данными 2022 года. В 2023 году компания доказала свой статус универсального лизингового партнера: в сегменте легкового автотранспорта относительный прирост продаж составил 79%, позволив сохранить преимущественную долю рынка, лизинг грузового автотранспорта вырос на рекордные 162%, а объем нового бизнеса в сегменте строительной и дорожно-строительной техники увеличился на 62%.
В количественном отношении фокусные сегменты портфеля ООО "Каркаде" поддерживают тенденции рынка и демонстрируют значительный рост. Сегмент легковых и легких коммерческих автомобилей занял долю в размере 55%, при этом показав рост продаж на 90% по количеству лизинговых сделок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж в сегменте коммерческой техники, к которой относятся грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы, увеличилась до 32%, также показав двукратный рост заключенных договоров лизинга. Сегмент специальной техники демонстрирует прирост на 54% в отношении количества лизинговых сделок, заняв 10% портфеля в 2023 году.
Среди основных трендов прошлого года в структуре новых лизинговых сделок и портрете клиентов компании следует отметить:
- смещение долей основных сегментов представленности в объеме нового бизнеса: 47% грузовой транспорт, 33% легковой транспорт, 20% специальная и дорожно-строительная техника;
- заметное масштабирование договоров лизинга китайского транспорта - прирост в количественном отношении год к году составил 230%, заняв долю в размере 45% в общих продажах ООО "Каркаде";
- топ-5 видов деятельности клиентов в порядке убывания составили: транспортная деятельность, торговля, услуги, такси, строительство;
- за 12 месяцев лизингополучатели ООО "Каркаде" благодаря программам субсидирования сэкономили 1,62 миллиарда рублей без НДС, а именно: 1,12 миллиарда рублей по льготным программам Минпромторга РФ и 0,5 миллиарда рублей по партнерским программам с автодилерами.
"По данным "Эксперт РА", объем нового бизнеса в лизинге России вырос на 81%, тогда как "Каркаде" показывает динамику роста в два раза относительно своих показателей 2022 года. Тенденция прошлых лет радует постоянством - "Каркаде" продолжает расти быстрее рынка и это заслуга команды, которой я горжусь и дорожу. Главным вызовом текущего периода остается масштабирование бизнеса и борьба за эффективность. Продолжаем активную поддержку государственных лизинговых программ, участниками которых мы стабильно являемся уже десять лет. Не забываем и о внедрении новых партнерских продуктов в сотрудничестве с официальными автопроизводителями и дистрибьюторами, которые открывают уникальные возможности выгодного развития отечественного бизнеса и крупных предприятий. Мы успешно справляемся с вызовами и готовы к новым", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор ООО "Каркаде" Дмитрий Чернышев.
ООО "Каркаде" – финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты компании - более 200 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 27 лет работы на российском рынке "Каркаде" помогла своим клиентам приобрести более 300 тысяч автомобилей и сэкономить более 3,5 миллиардов рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня компания имеет 150 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнером для лизингополучателей.
Реклама, ООО "Каркаде", erid: 4CQwVszH9pWwnwZUiAk