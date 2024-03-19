https://ria.ru/20240319/lizing-1934301588.html

Компания "Каркаде" опередила темпы роста лизинговой отрасли в 2023 году

Компания "Каркаде" опередила темпы роста лизинговой отрасли в 2023 году - РИА Новости, 19.03.2024

Компания "Каркаде" опередила темпы роста лизинговой отрасли в 2023 году

в денежном выражении показал рост на 102% по сравнению с данными 2022 года. В 2023 году компания доказала свой статус универсального лизингового партнера: в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:41

2024-03-19T17:41

2024-03-19T17:41

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МОСКВА, 19 мар — Пресс-служба ООО "Каркаде". Объем нового бизнеса ООО "Каркаде" в денежном выражении показал рост на 102% по сравнению с данными 2022 года. В 2023 году компания доказала свой статус универсального лизингового партнера: в сегменте легкового автотранспорта относительный прирост продаж составил 79%, позволив сохранить преимущественную долю рынка, лизинг грузового автотранспорта вырос на рекордные 162%, а объем нового бизнеса в сегменте строительной и дорожно-строительной техники увеличился на 62%.В количественном отношении фокусные сегменты портфеля ООО "Каркаде" поддерживают тенденции рынка и демонстрируют значительный рост. Сегмент легковых и легких коммерческих автомобилей занял долю в размере 55%, при этом показав рост продаж на 90% по количеству лизинговых сделок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля продаж в сегменте коммерческой техники, к которой относятся грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы, увеличилась до 32%, также показав двукратный рост заключенных договоров лизинга. Сегмент специальной техники демонстрирует прирост на 54% в отношении количества лизинговых сделок, заняв 10% портфеля в 2023 году.Среди основных трендов прошлого года в структуре новых лизинговых сделок и портрете клиентов компании следует отметить:"По данным "Эксперт РА", объем нового бизнеса в лизинге России вырос на 81%, тогда как "Каркаде" показывает динамику роста в два раза относительно своих показателей 2022 года. Тенденция прошлых лет радует постоянством - "Каркаде" продолжает расти быстрее рынка и это заслуга команды, которой я горжусь и дорожу. Главным вызовом текущего периода остается масштабирование бизнеса и борьба за эффективность. Продолжаем активную поддержку государственных лизинговых программ, участниками которых мы стабильно являемся уже десять лет. Не забываем и о внедрении новых партнерских продуктов в сотрудничестве с официальными автопроизводителями и дистрибьюторами, которые открывают уникальные возможности выгодного развития отечественного бизнеса и крупных предприятий. Мы успешно справляемся с вызовами и готовы к новым", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор ООО "Каркаде" Дмитрий Чернышев.О компанииООО "Каркаде" – финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты компании - более 200 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 27 лет работы на российском рынке "Каркаде" помогла своим клиентам приобрести более 300 тысяч автомобилей и сэкономить более 3,5 миллиардов рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня компания имеет 150 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнером для лизингополучателей.Реклама, ООО "Каркаде", erid: 4CQwVszH9pWwnwZUiAk

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы