https://ria.ru/20240319/liviya-1934201568.html
Ливия закроет КПП на границе с Тунисом
Ливия закроет КПП на границе с Тунисом - РИА Новости, 19.03.2024
Ливия закроет КПП на границе с Тунисом
Министерство внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии распорядилось временно закрыть работу погранперехода Рас-Джадир на границе с... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:20
2024-03-19T12:20
2024-03-19T12:20
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ТУНИС, 19 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии распорядилось временно закрыть работу погранперехода Рас-Джадир на границе с Тунисом после произошедших на нем боестолкновений. По данным телеканала Al Arabiya, в понедельник вечером на КПП Рас-Джадир который находится на важном торговом пути между Ливией и Тунисом (167 километров от Триполи) вспыхнули боестолкновения. По словам очевидцев, на которых ссылается СМИ, бои произошли между бойцами Военного совета города Зуара, формально входящего в состав минобороны заседающего в Триполи Правительства национального единства и сотрудниками подразделения МВД этого же кабмина. Телеканал отмечает, что столкновения произошли после того, как бойцы Военного совета Зуары попытались вытеснить с погранперехода, приехавших туда из под Триполи сотрудников одного из подразделений МВД. В произошедшем инциденте, МВД ПНЕ Ливии обвинили Военный совет города Зуары, населенного преимущественно амазигами (берберами). "Было дано немедленное указание закрыть погранпереход после нападения на него группировок преступников, преследующих цель вызвать хаос и неразбериху в его работе", - говорится в распространенном заявлении МВД. Согласно заявлению ведомства, закрытие погранперехода сделано для "принятия компетентными органами мер безопасности и восстановления его работы". "Мы не допустим хаоса, погранпереход должен находиться под властью и легитимностью государства", - говорится в заявлении. После свержения режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, находящийся на границе с Тунисом погранпереход, находится под контролем компактно проживающих в Зуаре амазигов, сформировавших, как и население многих других городов Ливии, свой Военный совет. Власти в Триполи ранее неоднократно критиковали контролирующих КПП представителей Военного совета Зуары, обвиняя их в контрабанде различных товаров, в то числе топлива, заявляя о решимости утвердить свой контроль над погранпереходом. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20240208/aganin-1926150428.html
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в мире, триполи, ливия, муаммар каддафи, оон, халифа хафтар, тунис (страна)
В мире, Триполи, Ливия, Муаммар Каддафи, ООН, Халифа Хафтар, Тунис (страна)
Ливия закроет КПП на границе с Тунисом
Ливия закроет КПП на границе с Тунисом после произошедших столкновений
ТУНИС, 19 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии распорядилось временно закрыть работу погранперехода Рас-Джадир на границе с Тунисом после произошедших на нем боестолкновений.
По данным телеканала Al Arabiya, в понедельник вечером на КПП Рас-Джадир который находится на важном торговом пути между Ливией и Тунисом (167 километров от Триполи) вспыхнули боестолкновения. По словам очевидцев, на которых ссылается СМИ, бои произошли между бойцами Военного совета города Зуара, формально входящего в состав минобороны заседающего в Триполи Правительства национального единства и сотрудниками подразделения МВД этого же кабмина. Телеканал отмечает, что столкновения произошли после того, как бойцы Военного совета Зуары попытались вытеснить с погранперехода, приехавших туда из под Триполи сотрудников одного из подразделений МВД.
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В произошедшем инциденте, МВД ПНЕ Ливии обвинили Военный совет города Зуары, населенного преимущественно амазигами (берберами).
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"Было дано немедленное указание закрыть погранпереход после нападения на него группировок преступников, преследующих цель вызвать хаос и неразбериху в его работе", - говорится в распространенном заявлении МВД.
Согласно заявлению ведомства, закрытие погранперехода сделано для "принятия компетентными органами мер безопасности и восстановления его работы".
"Мы не допустим хаоса, погранпереход должен находиться под властью и легитимностью государства", - говорится в заявлении.
После свержения режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, находящийся на границе с Тунисом погранпереход, находится под контролем компактно проживающих в Зуаре амазигов, сформировавших, как и население многих других городов Ливии, свой Военный совет.
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Власти в Триполи ранее неоднократно критиковали контролирующих КПП представителей Военного совета Зуары, обвиняя их в контрабанде различных товаров, в то числе топлива, заявляя о решимости утвердить свой контроль над погранпереходом.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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