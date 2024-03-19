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В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/lisichansk-1934280555.html
В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины
В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины - РИА Новости, 19.03.2024
В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины
Тело мужчины извлекли из-под завалов частично разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Лисичанске, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:38
2024-03-19T16:38
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Тело мужчины извлекли из-под завалов частично разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Лисичанске, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. Ранее местная администрация сообщила о ракетном ударе по центру Лисичанска, в результате которого был повреждён жилой дом, а под завалами оказался один человек. "На данный момент из-под завалов достали тело одного мужчины, его личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.
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лисичанск
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины

В Лисичанске из-под завалов дома после удара ВСУ извлекли тело мужчины

© Фото : Администрация Лисичанска/TelegramПоследствия удара по Лисичанску
Последствия удара по Лисичанску - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
Последствия удара по Лисичанску
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Тело мужчины извлекли из-под завалов частично разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Лисичанске, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР.
Ранее местная администрация сообщила о ракетном ударе по центру Лисичанска, в результате которого был повреждён жилой дом, а под завалами оказался один человек.
"На данный момент из-под завалов достали тело одного мужчины, его личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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