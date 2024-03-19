https://ria.ru/20240319/lisichansk-1934280555.html

В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины

В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины - РИА Новости, 19.03.2024

В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины

Тело мужчины извлекли из-под завалов частично разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Лисичанске, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:38

2024-03-19T16:38

2024-03-19T16:38

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

происшествия

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Тело мужчины извлекли из-под завалов частично разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Лисичанске, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. Ранее местная администрация сообщила о ракетном ударе по центру Лисичанска, в результате которого был повреждён жилой дом, а под завалами оказался один человек. "На данный момент из-под завалов достали тело одного мужчины, его личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240311/ranennye-1932384761.html

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лисичанск, луганская народная республика, происшествия, россия, вооруженные силы украины