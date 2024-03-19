https://ria.ru/20240319/lisichansk-1934280555.html
В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины
В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины - РИА Новости, 19.03.2024
В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины
Тело мужчины извлекли из-под завалов частично разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Лисичанске, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:38
2024-03-19T16:38
2024-03-19T16:38
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934210990_147:0:1171:576_1920x0_80_0_0_21b2f85d17593b098b4e20055415562d.jpg
ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Тело мужчины извлекли из-под завалов частично разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Лисичанске, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. Ранее местная администрация сообщила о ракетном ударе по центру Лисичанска, в результате которого был повреждён жилой дом, а под завалами оказался один человек. "На данный момент из-под завалов достали тело одного мужчины, его личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240311/ranennye-1932384761.html
лисичанск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934210990_275:0:1043:576_1920x0_80_0_0_888a55b717c6f83440b278e3a3f4d19b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины
В Лисичанске из-под завалов дома после удара ВСУ извлекли тело мужчины
ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Тело мужчины извлекли из-под завалов частично разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Лисичанске, сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР.
Ранее местная администрация сообщила о ракетном ударе по центру Лисичанска, в результате которого был повреждён жилой дом, а под завалами оказался один человек.
"На данный момент из-под завалов достали тело одного мужчины, его личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Число раненных в результате обстрела Макеевки выросло до шести