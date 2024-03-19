https://ria.ru/20240319/latviya-1934164516.html

Более 1,7 тысячи грузовиков ожидают въезда в Россию из Латвии

Более 1,7 тысячи грузовиков ожидают въезда в Россию из Латвии - РИА Новости, 19.03.2024

Более 1,7 тысячи грузовиков ожидают въезда в Россию из Латвии

Более 1,7 тысячи грузовых автомобилей стоят во вторник утром в очереди на границе на въезд в Россию из Латвии, следует из данных Федеральной таможенной службы... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:17

2024-03-19T10:17

2024-03-19T10:17

россия

латвия

псковская область

федеральная таможенная служба (фтс россии)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Более 1,7 тысячи грузовых автомобилей стоят во вторник утром в очереди на границе на въезд в Россию из Латвии, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В частности, по данным на сайте ФТС на утро вторника, на российско-латвийской границе на пункте пропуска Бурачки (Терехово) в Псковской области на въезд в РФ в очереди стоят 1350 грузовых автомобилей, на пункте пропуска Убылинка (Гребнево) 380 грузовиков ожидают въезда в Россию. За сутки на этих пунктах пропуска было оформлено 256 грузовых автомобилей.

https://ria.ru/20240318/latviya-1934082852.html

россия

латвия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, латвия, псковская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире