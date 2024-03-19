https://ria.ru/20240319/latviya-1934164516.html
Более 1,7 тысячи грузовиков ожидают въезда в Россию из Латвии
Более 1,7 тысячи грузовиков ожидают въезда в Россию из Латвии - РИА Новости, 19.03.2024
Более 1,7 тысячи грузовиков ожидают въезда в Россию из Латвии
Более 1,7 тысячи грузовых автомобилей стоят во вторник утром в очереди на границе на въезд в Россию из Латвии, следует из данных Федеральной таможенной службы... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:17
2024-03-19T10:17
2024-03-19T10:17
россия
латвия
псковская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Более 1,7 тысячи грузовых автомобилей стоят во вторник утром в очереди на границе на въезд в Россию из Латвии, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В частности, по данным на сайте ФТС на утро вторника, на российско-латвийской границе на пункте пропуска Бурачки (Терехово) в Псковской области на въезд в РФ в очереди стоят 1350 грузовых автомобилей, на пункте пропуска Убылинка (Гребнево) 380 грузовиков ожидают въезда в Россию. За сутки на этих пунктах пропуска было оформлено 256 грузовых автомобилей.
https://ria.ru/20240318/latviya-1934082852.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, псковская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире
Россия, Латвия, Псковская область, Федеральная таможенная служба (ФТС России), В мире
Более 1,7 тысячи грузовиков ожидают въезда в Россию из Латвии
В очереди на границе на въезд в Россию из Латвии стоят 1,7 тысячи фур