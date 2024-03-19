https://ria.ru/20240319/kontrrazvedka-1934238357.html

Путин отметил роль контрразведки ФСБ

Путин отметил роль контрразведки ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024

Путин отметил роль контрразведки ФСБ

Президент России Владимир Путин заявил, что от контрразведки ФСБ многое зависит, речь идет о защите систем государственного и военного управления. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:21

2024-03-19T14:21

2024-03-19T14:31

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что от контрразведки ФСБ многое зависит, речь идет о защите систем государственного и военного управления."Многое зависит от органов контрразведки. Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто торчат уши западных спецслужб, так и других важных направлений. Речь идет о нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб, о защите конфиденциальной информации стратегического характера, в том числе о защите систем государственного и военного управления, передовых технологиях и перспективных заделах в военной и других областях", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, владимир путин