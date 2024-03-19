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Путин отметил роль контрразведки ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024
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14:21 19.03.2024 (обновлено: 14:31 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/kontrrazvedka-1934238357.html
Путин отметил роль контрразведки ФСБ
Путин отметил роль контрразведки ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024
Путин отметил роль контрразведки ФСБ
Президент России Владимир Путин заявил, что от контрразведки ФСБ многое зависит, речь идет о защите систем государственного и военного управления. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:21
2024-03-19T14:31
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что от контрразведки ФСБ многое зависит, речь идет о защите систем государственного и военного управления."Многое зависит от органов контрразведки. Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто торчат уши западных спецслужб, так и других важных направлений. Речь идет о нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб, о защите конфиденциальной информации стратегического характера, в том числе о защите систем государственного и военного управления, передовых технологиях и перспективных заделах в военной и других областях", - сказал президент РФ.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин отметил роль контрразведки ФСБ

Путин: от контрразведки ФСБ многое зависит в защите систем управления

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что от контрразведки ФСБ многое зависит, речь идет о защите систем государственного и военного управления.
"Многое зависит от органов контрразведки. Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто торчат уши западных спецслужб, так и других важных направлений. Речь идет о нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб, о защите конфиденциальной информации стратегического характера, в том числе о защите систем государственного и военного управления, передовых технологиях и перспективных заделах в военной и других областях", - сказал президент РФ.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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