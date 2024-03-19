https://ria.ru/20240319/kontrrazvedka-1934238357.html
Путин отметил роль контрразведки ФСБ
Путин отметил роль контрразведки ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024
Путин отметил роль контрразведки ФСБ
Президент России Владимир Путин заявил, что от контрразведки ФСБ многое зависит, речь идет о защите систем государственного и военного управления. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:21
2024-03-19T14:21
2024-03-19T14:31
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что от контрразведки ФСБ многое зависит, речь идет о защите систем государственного и военного управления."Многое зависит от органов контрразведки. Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто торчат уши западных спецслужб, так и других важных направлений. Речь идет о нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб, о защите конфиденциальной информации стратегического характера, в том числе о защите систем государственного и военного управления, передовых технологиях и перспективных заделах в военной и других областях", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия, владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин отметил роль контрразведки ФСБ
Путин: от контрразведки ФСБ многое зависит в защите систем управления
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что от контрразведки ФСБ многое зависит, речь идет о защите систем государственного и военного управления.
"Многое зависит от органов контрразведки. Это касается как сферы антитеррора, борьбы с экстремизмом, за проявлениями которого часто торчат уши западных спецслужб, так и других важных направлений. Речь идет о нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности зарубежных спецслужб, о защите конфиденциальной информации стратегического характера, в том числе о защите систем государственного и военного управления, передовых технологиях и перспективных заделах в военной и других областях", - сказал президент РФ.
Опубликовано видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона