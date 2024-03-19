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Генштаб Франции заявил о подготовке к участию в жестких конфликтах - РИА Новости, 19.03.2024
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17:01 19.03.2024 (обновлено: 19:01 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/konflikty-1934284486.html
Генштаб Франции заявил о подготовке к участию в жестких конфликтах
Генштаб Франции заявил о подготовке к участию в жестких конфликтах - РИА Новости, 19.03.2024
Генштаб Франции заявил о подготовке к участию в жестких конфликтах
Французская армия готовится к участию "в самых жестких" конфликтах, сообщил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль на фоне заявлений... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:01
2024-03-19T19:01
в мире
украина
евросоюз
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Французская армия готовится к участию "в самых жестких" конфликтах, сообщил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину. "Французская армия готова. Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это", - сказал он в интервью газете Монд. По словам Шилля, задача состоит в том, чтобы "сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции", чтобы она "сдержала нападения на Францию". Он напомнил, что Франция в плане обороны опирается на свой ядерный арсенал, а также на "тренированную армию, совместимую с армиями союзников", в особенности в Европе. Франция способна дислоцировать 20 тысяч солдат в срок до 30 дней, а также осуществлять командование силами до 60 тысяч человек, включая армии союзников, отметил Шилль. Всего она насчитывает 121 тысячу солдат, еще 24 тысячи могут призваны из числа резервистов. Ранее Монд сообщала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года, а слабость украинской армии "тревожит" Париж. Отмечалось, что в узком кругу Макрон в феврале заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу". По итогам конференции в поддержку Украины в Париже в конце февраля Макрон заявил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1934105646.html
https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html
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в мире, украина, евросоюз, эммануэль макрон, франция, европа
В мире, Украина, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Франция, Европа
Генштаб Франции заявил о подготовке к участию в жестких конфликтах

Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах

© AP Photo / Jerome DelayФранцузские военнослужащие
Французские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Французские военнослужащие. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Французская армия готовится к участию "в самых жестких" конфликтах, сообщил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину.
«
"Французская армия готова. Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это", - сказал он в интервью газете Монд.
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По словам Шилля, задача состоит в том, чтобы "сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции", чтобы она "сдержала нападения на Францию".
Он напомнил, что Франция в плане обороны опирается на свой ядерный арсенал, а также на "тренированную армию, совместимую с армиями союзников", в особенности в Европе.
Франция способна дислоцировать 20 тысяч солдат в срок до 30 дней, а также осуществлять командование силами до 60 тысяч человек, включая армии союзников, отметил Шилль. Всего она насчитывает 121 тысячу солдат, еще 24 тысячи могут призваны из числа резервистов.
Ранее Монд сообщала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года, а слабость украинской армии "тревожит" Париж. Отмечалось, что в узком кругу Макрон в феврале заявил, что "в этом году" ему "придется отправить ребят в Одессу".
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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