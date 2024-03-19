https://ria.ru/20240319/konferentsiya-1934219972.html

Хоценко выступил на конференции по техпроектам в химической промышленности

Хоценко выступил на конференции по техпроектам в химической промышленности - РИА Новости, 19.03.2024

Хоценко выступил на конференции по техпроектам в химической промышленности

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил на III Межрегиональной научно-практической конференции по наращиванию технологических проектов в химической... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:26

2024-03-19T13:26

2024-03-19T13:26

омская область

омская область

виталий хоценко

россия

омск

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ОМСК 19 мар — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил на III Межрегиональной научно-практической конференции по наращиванию технологических проектов в химической промышленности, рассказали в пресс-службе областного правительства. Конференция проходила по теме взаимодействия бизнеса и науки, техносуверенитета страны, привлечения молодых ученых в химическую промышленность и развития корпоративного образования. Конференцию организовали ГК "Титан", "Деловая Россия" и Российский союз химиков. В Омск приехали молодые ученые и студенты вузов страны. Они представят свои научные работы. 12 команд будущих специалистов химической отрасли презентуют свои наработки и идеи. "В послании президента России Федеральному собранию химия определена в числе приоритетных проектов технологического суверенитета, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Омский химический комплекс – один из крупнейших в стране и вносит значимый вклад в отечественное производство. Основные предприятия химического комплекса – это еще и крупнейшие для региона налогоплательщики, работодатели. В прошлом году они перечислили в региональный бюджет около 7 миллиардов рублей. Сейчас в Омской области реализуется целый ряд проектов по дальнейшему развитию химических производств. Все эти проекты направлены на импортозамещение и решение задач суверенитета России, о которых говорит наш президент", - отметил Виталий Хоценко. Омская область оказывает инициаторам и инвесторам проектов поддержку — налоговые льготы, средства на создание инфраструктуры, приобретение оборудования. Сейчас совместно с группой компаний "Титан" создается частный индустриальный парк "Флагман", который будет специализироваться на выпуске химической продукции высоких переделов. Основная задача конференции – это сформировать область взаимного интереса и выработать инструменты привлечения молодых людей в инвестиционные проекты и в развитие прикладной химической науки на предприятиях.

https://ria.ru/20240229/omsk-1930295208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, виталий хоценко, россия, омск