https://ria.ru/20240319/koloniya-1934333724.html
Начальника колонии в Пермском крае арестовали за покушение на взятку
Начальника колонии в Пермском крае арестовали за покушение на взятку - РИА Новости, 19.03.2024
Начальника колонии в Пермском крае арестовали за покушение на взятку
Суд арестовал до 17 мая начальника пермской исправительной колонии №37 Илью Асламова по делу о покушении на получение взятки, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:09
2024-03-19T20:09
2024-03-19T20:09
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Суд арестовал до 17 мая начальника пермской исправительной колонии №37 Илью Асламова по делу о покушении на получение взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Краевой СК сообщил во вторник, что в отношении начальника пермской колонии №37 и его посредника возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки, в крупном размере) и части 3 статьи 30, пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере). "Ему (Асламову – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая", - сказал источник. В Свердловском районном суде РИА Новости пояснили, что также до 17 мая арестован второй фигурант - предприниматель Олег Попов. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости о задержании руководителя пермской колонии №29 Дмитрия Ассанова. По информации краевого СК, в отношении мужчины возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Исправительная колония №37 ГУФСИН находится в поселке Половинка в Чусовском районе Пермского края. В начале марта там горел швейный цех. ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.
https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html
https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
Начальника колонии в Пермском крае арестовали за покушение на взятку
Начальника колонии в Пермском крае арестовали до 17 мая за покушение на взятку
ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Суд арестовал до 17 мая начальника пермской исправительной колонии №37 Илью Асламова по делу о покушении на получение взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Краевой СК
сообщил во вторник, что в отношении начальника пермской колонии №37 и его посредника возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ
(покушение на получение взятки, в крупном размере) и части 3 статьи 30, пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере).
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"Ему (Асламову – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая", - сказал источник.
В Свердловском районном суде РИА Новости пояснили, что также до 17 мая арестован второй фигурант - предприниматель Олег Попов.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости о задержании руководителя пермской колонии №29 Дмитрия Ассанова. По информации краевого СК, в отношении мужчины возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Исправительная колония №37 ГУФСИН находится в поселке Половинка в Чусовском районе Пермского края
. В начале марта там горел швейный цех.
ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.
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