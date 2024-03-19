https://ria.ru/20240319/koloniya-1934333724.html

Начальника колонии в Пермском крае арестовали за покушение на взятку

Начальника колонии в Пермском крае арестовали за покушение на взятку - РИА Новости, 19.03.2024

Начальника колонии в Пермском крае арестовали за покушение на взятку

Суд арестовал до 17 мая начальника пермской исправительной колонии №37 Илью Асламова по делу о покушении на получение взятки, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T20:09

2024-03-19T20:09

2024-03-19T20:09

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Суд арестовал до 17 мая начальника пермской исправительной колонии №37 Илью Асламова по делу о покушении на получение взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Краевой СК сообщил во вторник, что в отношении начальника пермской колонии №37 и его посредника возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки, в крупном размере) и части 3 статьи 30, пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере). "Ему (Асламову – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая", - сказал источник. В Свердловском районном суде РИА Новости пояснили, что также до 17 мая арестован второй фигурант - предприниматель Олег Попов. Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости о задержании руководителя пермской колонии №29 Дмитрия Ассанова. По информации краевого СК, в отношении мужчины возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Исправительная колония №37 ГУФСИН находится в поселке Половинка в Чусовском районе Пермского края. В начале марта там горел швейный цех. ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.

https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html

пермский край

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермский край