https://ria.ru/20240319/khersonskoe-1934224814.html

Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении

Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.03.2024

Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, улучшили позиции, при этом уничтожили за сутки до 30... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:36

2024-03-19T13:36

2024-03-19T13:37

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, улучшили позиции, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность