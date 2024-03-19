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Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.03.2024
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13:36 19.03.2024 (обновлено: 13:37 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/khersonskoe-1934224814.html
Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении
Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.03.2024
Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, улучшили позиции, при этом уничтожили за сутки до 30... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:36
2024-03-19T13:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, улучшили позиции, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные улучшили позиции на Херсонском направлении

Российские ВС улучшили положение по переднему краю на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, улучшили позиции, при этом уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-30, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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