Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.
Официальной информации о взрывах пока не поступало. Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.