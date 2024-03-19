https://ria.ru/20240319/kherson-1934159851.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 19.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:47

2024-03-19T09:47

2024-03-19T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934060749.html

https://ria.ru/20240318/vzryvy-1933862679.html

россия

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины