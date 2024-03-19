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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:47 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/kherson-1934159851.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 19.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:47
2024-03-19T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934060749.html
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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.
Украина - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Вчера, 16:50
Официальной информации о взрывах пока не поступало. Воздушная тревога в регионе на данный момент не звучит.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге
Вчера, 01:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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