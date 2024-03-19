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Карла III впервые заметили после слухов о его смерти - РИА Новости, 19.03.2024
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16:34 19.03.2024 (обновлено: 17:39 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/karl-1934279221.html
Карла III впервые заметили после слухов о его смерти
Карла III впервые заметили после слухов о его смерти - РИА Новости, 19.03.2024
Карла III впервые заметили после слухов о его смерти
Короля Великобритании Карла III впервые заметили покидающим Виндзорский замок и прибывающим в вестминстерскую резиденцию Кларенс-хаус в Лондоне во вторник утром РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:34
2024-03-19T17:39
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Короля Великобритании Карла III впервые заметили покидающим Виндзорский замок и прибывающим в вестминстерскую резиденцию Кларенс-хаус в Лондоне во вторник утром после слухов о смерти монарха, сообщает газета Daily Mail.Ранее представитель пресс-службы Букингемского дворца Ребекка Гэвин сообщила РИА Новости, что слухи о кончине короля Великобритании Карла III неверны, он продолжает вести официальные и частные дела. Позже посольство Британии в РФ подтвердило, что сообщения о смерти Карла III являются фейком. "Король Карл III был замечен покидающим Виндзорский замок и прибывающим в Кларенс-хаус в Лондоне сегодня утром", - говорится в публикации издания. Церемония коронации 75-летнего Карла III состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В начале февраля стало известно о том, что у него диагностирован рак. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце февраля издание Daily Express сообщило, что в Великобритании был разработан секретный план действий на случай кончины короля под названием "Менайский мост". Сообщалось, что план предусматривает срочное информирование ключевых должностных лиц в правительстве и подготовку обращения следующего монарха к нации.
https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html
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в мире, великобритания, карл iii, лондон, россия
В мире, Великобритания, Карл III, Лондон, Россия
Карла III впервые заметили после слухов о его смерти

Карла III заметили покидающим Виндзорский замок после слухов о его смерти

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III. 19 марта 2024
Король Великобритании Карл III. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. 19 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Короля Великобритании Карла III впервые заметили покидающим Виндзорский замок и прибывающим в вестминстерскую резиденцию Кларенс-хаус в Лондоне во вторник утром после слухов о смерти монарха, сообщает газета Daily Mail.
Ранее представитель пресс-службы Букингемского дворца Ребекка Гэвин сообщила РИА Новости, что слухи о кончине короля Великобритании Карла III неверны, он продолжает вести официальные и частные дела. Позже посольство Британии в РФ подтвердило, что сообщения о смерти Карла III являются фейком.
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29 февраля, 15:55
«
"Король Карл III был замечен покидающим Виндзорский замок и прибывающим в Кларенс-хаус в Лондоне сегодня утром", - говорится в публикации издания.
Церемония коронации 75-летнего Карла III состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В начале февраля стало известно о том, что у него диагностирован рак. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.
В конце февраля издание Daily Express сообщило, что в Великобритании был разработан секретный план действий на случай кончины короля под названием "Менайский мост". Сообщалось, что план предусматривает срочное информирование ключевых должностных лиц в правительстве и подготовку обращения следующего монарха к нации.
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