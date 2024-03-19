https://ria.ru/20240319/kadyrov-1934252234.html

Кадыров поздравил Путина с победой на выборах

Кадыров поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 19.03.2024

Кадыров поздравил Путина с победой на выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поговорил по телефону с Владимиром Путиным и поздравил его с победой на выборах президента. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:08

2024-03-19T15:08

2024-03-19T16:32

выборы президента россии — 2024

рамзан кадыров

владимир путин

россия

чеченская республика (чечня)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/12/1562761216_0:232:2360:1560_1920x0_80_0_0_102cabeaf5f227ae94087609b435033c.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поговорил по телефону с Владимиром Путиным и поздравил его с победой на выборах президента."Я пожелал ему неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе и заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего нашей Отчизны", — написал он в Telegram-канале.Путин в ответ поблагодарил за поддержку и передал поздравления в связи с наступившим месяцем Рамадан.Российский лидер отметил, что видит результат, который на выборах показала Чеченская Республика, гордится им и благодарен каждому, кто поддержал его кандидатуру.Кадыров также присоединился к словам благодарности и подчеркнул, что чеченский народ показал сплоченность, самосознательность и интерес к своему будущему.Путин на прошедших 15-17 марта президентских выборах получил в Чеченской Республике 98,99% голосов. Этот показатель стал рекордным среди всех регионов. На выборах 2018 года Путина поддержали 91,54% проголосовавших жителей республики.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, владимир путин, россия, чеченская республика (чечня)