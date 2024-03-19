https://ria.ru/20240319/kadry-1934286505.html

Ростовским бизнесменам помогут привлечь на работу молодые кадры

Ростовским бизнесменам помогут привлечь на работу молодые кадры - РИА Новости, 19.03.2024

Ростовским бизнесменам помогут привлечь на работу молодые кадры

Донские предприниматели смогут привлекать на работу молодые кадры с помощью "Кадрового сервиса", который заработал на региональном портале "Мой бизнес",... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:29

2024-03-19T17:29

2024-03-19T17:29

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ростовская область

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Донские предприниматели смогут привлекать на работу молодые кадры с помощью "Кадрового сервиса", который заработал на региональном портале "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. С помощью этого сервиса ростовские предприниматели могут размещать запрос на стажеров, в том числе дефицитных специальностей, формировать в открытом доступе реестр мест для практики и привлекать молодые кадры на работу. При этом учреждения образования смогут решить проблему отрыва обучения от реального производства. Студентам сервис позволит найти место для прохождения практики и стажировки, а также определить перспективы трудоустройства в донском регионе. "Недостаток специалистов с нужными навыками и компетенциями – один из самых серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкиваются предприниматели Ростовской области, особенно производители. Возможный выход в сложившейся ситуации – взращивать специалистов со студенческой скамьи, участвуя в их обучении", — цитирует пресс-служба директора Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО МФК "РРАПП") – оператора центров "Мой бизнес" Ростовской области Яну Куринову.Она добавила, что новый сервис способен состыковать работодателей с заинтересованными в стажировке молодыми людьми. Для того, чтобы работать с новым сервисом, нужно пройти регистрацию. Число размещаемых вакансий на стажировку со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области не ограничено. С запуском "Кадрового сервиса" в регионе начата работа по формированию реестра мест для прохождения практики и реестра студентов-практикантов.

https://ria.ru/20240312/forum-1932510680.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, твой бизнес – новости