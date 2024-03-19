https://ria.ru/20240319/infrastruktura-1934283115.html

Мэр украинского Белополья сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Мэр украинского Белополья сообщил о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 19.03.2024

Мэр украинского Белополья сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Город Белополье в Сумской области на Украине подвергся ударам, поврежден один из объектов критической инфраструктуры, в городе возникли проблемы с... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:55

2024-03-19T16:55

2024-03-19T17:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Город Белополье в Сумской области на Украине подвергся ударам, поврежден один из объектов критической инфраструктуры, в городе возникли проблемы с водоснабжением, заявил мэр города Юрий Зарко, слова которого цитирует украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, в том числе в Сумской. Спустя некоторое время ее отменили. "Город Белополье Сумской области: есть попадание в объект критической инфраструктуры", - приводит слова Зарко. По его данным, в городе прогремело два взрыва, масштабы разрушений уточняются. Чиновник призвал жителей города сделать запасы воды из-за "проблем с водоснабжением".

https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумская область, украина