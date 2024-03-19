Татарстан представил семейные игры о связи с императорским домом Романовых
© Фото предоставлено Национальным музеем Республики ТатарстанНациональный музей Татарстана преставил семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых на международной выставке "Интурмаркет-2024"
© Фото предоставлено Национальным музеем Республики Татарстан
КАЗАНЬ, 19 мар – РИА Новости. Татарстан впервые представил на международной выставке "Интурмаркет-2024" семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых, сообщает Национальный музей Татарстана.
"На международной туристической выставке "Интурмаркет-2024" республику представляет Национальный музей Татарстана. Впервые публике были представлены игры для всей семьи, рассказывающие о связи Казани и Татарстана с императорским домом Романовых", - говорится в сообщении.
Национальный музей Татарстана в третий раз участвует в выставке в рамках всероссийского проекта "Императорский маршрут". Это культурно-исторический национальный туристический проект, который объединяет 29 регионов России, связанных памятью о династии Романовых.
© Фото предоставлено Национальным музеем Республики ТатарстанНациональный музей Татарстана преставил семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых на международной выставке "Интурмаркет-2024"
© Фото предоставлено Национальным музеем Республики Татарстан
Национальный музей Татарстана преставил семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых на международной выставке "Интурмаркет-2024"
Проект реализуется совместно с министерствами культуры и экономического развития РФ и фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
В этом году Национальный музей Татарстана представил нестандартные формы популяризации "Императорского маршрута". Это настольные игры, в которые можно играть всей семьей. Первая игра - в формате "мемори", в ней необходимо находить одинаковые карточки, вторая игра – классическая "бродилка" с бросанием кубика. Обе игры знакомят с историческими местами Казани, которые связаны с членами императорской семьи – они либо посещали их, либо оказывали благотворительную поддержку.
В игровой форме можно узнать об истории Казанского университета и гимназии, Гостиного двора, Зилантова монастыря, татарских мечетях и многом другом, а также о том, как с этими знаковыми учреждениями связаны Петр I, Екатерина II, Александр I, Павел I и другие правители. Игры рассчитаны на детей от 6 до 12 лет.