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Татарстан представил семейные игры о связи с императорским домом Романовых - РИА Новости, 19.03.2024
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Республика Татарстан
 
13:43 19.03.2024 (обновлено: 14:03 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/igry-1934227133.html
Татарстан представил семейные игры о связи с императорским домом Романовых
Татарстан представил семейные игры о связи с императорским домом Романовых - РИА Новости, 19.03.2024
Татарстан представил семейные игры о связи с императорским домом Романовых
Татарстан впервые представил на международной выставке "Интурмаркет-2024" семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых, сообщает... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:43
2024-03-19T14:03
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество
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екатерина ii
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КАЗАНЬ, 19 мар – РИА Новости. Татарстан впервые представил на международной выставке "Интурмаркет-2024" семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых, сообщает Национальный музей Татарстана. "На международной туристической выставке "Интурмаркет-2024" республику представляет Национальный музей Татарстана. Впервые публике были представлены игры для всей семьи, рассказывающие о связи Казани и Татарстана с императорским домом Романовых", - говорится в сообщении. Национальный музей Татарстана в третий раз участвует в выставке в рамках всероссийского проекта "Императорский маршрут". Это культурно-исторический национальный туристический проект, который объединяет 29 регионов России, связанных памятью о династии Романовых. Проект реализуется совместно с министерствами культуры и экономического развития РФ и фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". В этом году Национальный музей Татарстана представил нестандартные формы популяризации "Императорского маршрута". Это настольные игры, в которые можно играть всей семьей. Первая игра - в формате "мемори", в ней необходимо находить одинаковые карточки, вторая игра – классическая "бродилка" с бросанием кубика. Обе игры знакомят с историческими местами Казани, которые связаны с членами императорской семьи – они либо посещали их, либо оказывали благотворительную поддержку. В игровой форме можно узнать об истории Казанского университета и гимназии, Гостиного двора, Зилантова монастыря, татарских мечетях и многом другом, а также о том, как с этими знаковыми учреждениями связаны Петр I, Екатерина II, Александр I, Павел I и другие правители. Игры рассчитаны на детей от 6 до 12 лет.
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казань
россия
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казань, россия, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, петр i, екатерина ii, александр i, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Россия, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Петр I, Екатерина II, Александр I, Республика Татарстан (Татарстан)

Татарстан представил семейные игры о связи с императорским домом Романовых

© Фото предоставлено Национальным музеем Республики ТатарстанНациональный музей Татарстана преставил семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых на международной выставке "Интурмаркет-2024"
Национальный музей Татарстана преставил семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых на международной выставке Интурмаркет-2024
© Фото предоставлено Национальным музеем Республики Татарстан
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КАЗАНЬ, 19 мар – РИА Новости. Татарстан впервые представил на международной выставке "Интурмаркет-2024" семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых, сообщает Национальный музей Татарстана.
"На международной туристической выставке "Интурмаркет-2024" республику представляет Национальный музей Татарстана. Впервые публике были представлены игры для всей семьи, рассказывающие о связи Казани и Татарстана с императорским домом Романовых", - говорится в сообщении.
Национальный музей Татарстана в третий раз участвует в выставке в рамках всероссийского проекта "Императорский маршрут". Это культурно-исторический национальный туристический проект, который объединяет 29 регионов России, связанных памятью о династии Романовых.
© Фото предоставлено Национальным музеем Республики ТатарстанНациональный музей Татарстана преставил семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых на международной выставке "Интурмаркет-2024"
Национальный музей Татарстана преставил семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых на международной выставке Интурмаркет-2024
© Фото предоставлено Национальным музеем Республики Татарстан
Национальный музей Татарстана преставил семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых на международной выставке "Интурмаркет-2024"
Проект реализуется совместно с министерствами культуры и экономического развития РФ и фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
В этом году Национальный музей Татарстана представил нестандартные формы популяризации "Императорского маршрута". Это настольные игры, в которые можно играть всей семьей. Первая игра - в формате "мемори", в ней необходимо находить одинаковые карточки, вторая игра – классическая "бродилка" с бросанием кубика. Обе игры знакомят с историческими местами Казани, которые связаны с членами императорской семьи – они либо посещали их, либо оказывали благотворительную поддержку.
В игровой форме можно узнать об истории Казанского университета и гимназии, Гостиного двора, Зилантова монастыря, татарских мечетях и многом другом, а также о том, как с этими знаковыми учреждениями связаны Петр I, Екатерина II, Александр I, Павел I и другие правители. Игры рассчитаны на детей от 6 до 12 лет.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече руководства ГСВ Россия - Исламский мир с послами стран Организации исламского сотрудничества - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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5 марта, 18:23
 
Республика ТатарстанКазаньРоссияЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоПетр IЕкатерина IIАлександр IРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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