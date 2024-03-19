https://ria.ru/20240319/igry-1934227133.html

Татарстан представил семейные игры о связи с императорским домом Романовых

Татарстан представил семейные игры о связи с императорским домом Романовых - РИА Новости, 19.03.2024

Татарстан представил семейные игры о связи с императорским домом Романовых

Татарстан впервые представил на международной выставке "Интурмаркет-2024" семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых, сообщает... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:43

2024-03-19T13:43

2024-03-19T14:03

республика татарстан

казань

россия

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

петр i

екатерина ii

александр i

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934232161_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_296b0c00a9f6487592d9070e0be2a879.jpg

КАЗАНЬ, 19 мар – РИА Новости. Татарстан впервые представил на международной выставке "Интурмаркет-2024" семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых, сообщает Национальный музей Татарстана. "На международной туристической выставке "Интурмаркет-2024" республику представляет Национальный музей Татарстана. Впервые публике были представлены игры для всей семьи, рассказывающие о связи Казани и Татарстана с императорским домом Романовых", - говорится в сообщении. Национальный музей Татарстана в третий раз участвует в выставке в рамках всероссийского проекта "Императорский маршрут". Это культурно-исторический национальный туристический проект, который объединяет 29 регионов России, связанных памятью о династии Романовых. Проект реализуется совместно с министерствами культуры и экономического развития РФ и фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". В этом году Национальный музей Татарстана представил нестандартные формы популяризации "Императорского маршрута". Это настольные игры, в которые можно играть всей семьей. Первая игра - в формате "мемори", в ней необходимо находить одинаковые карточки, вторая игра – классическая "бродилка" с бросанием кубика. Обе игры знакомят с историческими местами Казани, которые связаны с членами императорской семьи – они либо посещали их, либо оказывали благотворительную поддержку. В игровой форме можно узнать об истории Казанского университета и гимназии, Гостиного двора, Зилантова монастыря, татарских мечетях и многом другом, а также о том, как с этими знаковыми учреждениями связаны Петр I, Екатерина II, Александр I, Павел I и другие правители. Игры рассчитаны на детей от 6 до 12 лет.

https://ria.ru/20240305/ravenstvo-1931289917.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казань, россия, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, петр i, екатерина ii, александр i, республика татарстан (татарстан)