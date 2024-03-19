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Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи

Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 19.03.2024

Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи

Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова передала в зону специальной военной операции 6,5 тонны гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:47

2024-03-19T16:47

2024-03-19T16:47

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова передала в зону специальной военной операции 6,5 тонны гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба парламента региона. Уточняется, что Борисова вернулась из 18-й поездки в зону СВО. Она передала аккумуляторы, два детектора, шесть установок радиоэлектронной борьбы, рации, продукты, сухие супы, нательное белье, окопные свечи, маскировочные сети. Госпитали на линии фронта получили медикаменты, носилки, инструменты и постельное белье. "6,5 тонны гуманитарной помощи от новгородцев доставлены в девять военных подразделений в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что по традиции военнослужащие также получили посылки от родных и волонтеров.

https://ria.ru/20240313/stroymaterialy-1932722994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская областная дума, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, великий новгород, новгородская область