https://ria.ru/20240319/gumpomosch-1934278286.html
Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи
Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 19.03.2024
Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи
Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова передала в зону специальной военной операции 6,5 тонны гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:47
2024-03-19T16:47
2024-03-19T16:47
надежные люди
новгородская областная дума
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
великий новгород
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934280733_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67b4d958983190bc4c29c3926e45506b.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова передала в зону специальной военной операции 6,5 тонны гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба парламента региона. Уточняется, что Борисова вернулась из 18-й поездки в зону СВО. Она передала аккумуляторы, два детектора, шесть установок радиоэлектронной борьбы, рации, продукты, сухие супы, нательное белье, окопные свечи, маскировочные сети. Госпитали на линии фронта получили медикаменты, носилки, инструменты и постельное белье. "6,5 тонны гуманитарной помощи от новгородцев доставлены в девять военных подразделений в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что по традиции военнослужащие также получили посылки от родных и волонтеров.
https://ria.ru/20240313/stroymaterialy-1932722994.html
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934280733_430:0:1870:1080_1920x0_80_0_0_563d880fed4f667c3734a8b7303809c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская областная дума, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, великий новгород, новгородская область
Надежные люди, Новгородская областная Дума, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность, Великий Новгород, Новгородская область