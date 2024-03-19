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Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 19.03.2024
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16:47 19.03.2024
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Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи
Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи - РИА Новости, 19.03.2024
Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи
Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова передала в зону специальной военной операции 6,5 тонны гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:47
2024-03-19T16:47
надежные люди
новгородская областная дума
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова передала в зону специальной военной операции 6,5 тонны гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба парламента региона. Уточняется, что Борисова вернулась из 18-й поездки в зону СВО. Она передала аккумуляторы, два детектора, шесть установок радиоэлектронной борьбы, рации, продукты, сухие супы, нательное белье, окопные свечи, маскировочные сети. Госпитали на линии фронта получили медикаменты, носилки, инструменты и постельное белье. "6,5 тонны гуманитарной помощи от новгородцев доставлены в девять военных подразделений в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что по традиции военнослужащие также получили посылки от родных и волонтеров.
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новгородская областная дума, сво, гуманитарная помощь, благотворительность, великий новгород, новгородская область
Надежные люди, Новгородская областная Дума, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность, Великий Новгород, Новгородская область

Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи

© Фото : Ольга Борисова / ВКонтактеЗаместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова во время поездки в зону специальной военной операции
Заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова во время поездки в зону специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Ольга Борисова / ВКонтакте
Заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова во время поездки в зону специальной военной операции
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 мар — РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова передала в зону специальной военной операции 6,5 тонны гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба парламента региона.
Уточняется, что Борисова вернулась из 18-й поездки в зону СВО. Она передала аккумуляторы, два детектора, шесть установок радиоэлектронной борьбы, рации, продукты, сухие супы, нательное белье, окопные свечи, маскировочные сети. Госпитали на линии фронта получили медикаменты, носилки, инструменты и постельное белье.
"6,5 тонны гуманитарной помощи от новгородцев доставлены в девять военных подразделений в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по традиции военнослужащие также получили посылки от родных и волонтеров.
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Надежные людиНовгородская областная ДумаСВОГуманитарная помощьБлаготворительностьВеликий НовгородНовгородская область
 
 
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