https://ria.ru/20240319/gruziya-1934282171.html

Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер

Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер - РИА Новости, 19.03.2024

Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя информацию о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси мог дать поручения относительно РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:47

2024-03-19T16:47

2024-03-19T16:47

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тбилиси

йенс столтенберг

ираклий кобахидзе

нато

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ТБИЛИСИ, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя информацию о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси мог дать поручения относительно проведения предстоящих осенью выборов, заявил, что Грузии никто не может давать поручения. Генсек НАТО был в Грузии в понедельник. "Грузия является независимым государством, и никто не может давать ей поручения, в том числе ни один друг и ни один партнер", - заявил Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста, получил ли он от Столтенберга поручения по поводу выборов. По его словам, Грузия действует не согласно задачам, а в соответствии со своими государственными интересами. "Что касается советов и рекомендаций, мы готовы выслушать и все принять во внимание", - добавил премьер. Он также сообщил, что руководство страны делает все, чтобы провести в Грузии свободные и справедливые выборы. Грузинский премьер отметил высокий уровень партнерства с НАТО. "Вчера у нас были необычные встречи с господином Столтенбергом. Затем во время ужина мы продолжили в дружеской манере беседовать на все темы, связанные с партнерством НАТО - Грузия... Конечно, мы продолжим тесное сотрудничество, постараемся еще больше углублять эти отношения", - заявил Кобахидзе. По мнению премьера, визит Столтенберга и проведенные встречи дают основания для большого оптимизма.

https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html

https://ria.ru/20240318/gruziya-1934034110.html

https://ria.ru/20230709/nato-1883160264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, тбилиси, йенс столтенберг, ираклий кобахидзе, нато