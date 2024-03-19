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Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер - РИА Новости, 19.03.2024
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16:47 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/gruziya-1934282171.html
Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер
Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер - РИА Новости, 19.03.2024
Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя информацию о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси мог дать поручения относительно РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:47
2024-03-19T16:47
в мире
грузия
тбилиси
йенс столтенберг
ираклий кобахидзе
нато
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ТБИЛИСИ, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя информацию о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси мог дать поручения относительно проведения предстоящих осенью выборов, заявил, что Грузии никто не может давать поручения. Генсек НАТО был в Грузии в понедельник. "Грузия является независимым государством, и никто не может давать ей поручения, в том числе ни один друг и ни один партнер", - заявил Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста, получил ли он от Столтенберга поручения по поводу выборов. По его словам, Грузия действует не согласно задачам, а в соответствии со своими государственными интересами. "Что касается советов и рекомендаций, мы готовы выслушать и все принять во внимание", - добавил премьер. Он также сообщил, что руководство страны делает все, чтобы провести в Грузии свободные и справедливые выборы. Грузинский премьер отметил высокий уровень партнерства с НАТО. "Вчера у нас были необычные встречи с господином Столтенбергом. Затем во время ужина мы продолжили в дружеской манере беседовать на все темы, связанные с партнерством НАТО - Грузия... Конечно, мы продолжим тесное сотрудничество, постараемся еще больше углублять эти отношения", - заявил Кобахидзе. По мнению премьера, визит Столтенберга и проведенные встречи дают основания для большого оптимизма.
https://ria.ru/20240318/gruziya-1933004909.html
https://ria.ru/20240318/gruziya-1934034110.html
https://ria.ru/20230709/nato-1883160264.html
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в мире, грузия, тбилиси, йенс столтенберг, ираклий кобахидзе, нато
В мире, Грузия, Тбилиси, Йенс Столтенберг, Ираклий Кобахидзе, НАТО
Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер

Премьер Кобахидзе: ни один друг или партнер не может давать поручения Грузии

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя информацию о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси мог дать поручения относительно проведения предстоящих осенью выборов, заявил, что Грузии никто не может давать поручения.
Генсек НАТО был в Грузии в понедельник.
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"Грузия является независимым государством, и никто не может давать ей поручения, в том числе ни один друг и ни один партнер", - заявил Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста, получил ли он от Столтенберга поручения по поводу выборов.
По его словам, Грузия действует не согласно задачам, а в соответствии со своими государственными интересами. "Что касается советов и рекомендаций, мы готовы выслушать и все принять во внимание", - добавил премьер. Он также сообщил, что руководство страны делает все, чтобы провести в Грузии свободные и справедливые выборы.
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Грузинский премьер отметил высокий уровень партнерства с НАТО. "Вчера у нас были необычные встречи с господином Столтенбергом. Затем во время ужина мы продолжили в дружеской манере беседовать на все темы, связанные с партнерством НАТО - Грузия... Конечно, мы продолжим тесное сотрудничество, постараемся еще больше углублять эти отношения", - заявил Кобахидзе.
По мнению премьера, визит Столтенберга и проведенные встречи дают основания для большого оптимизма.
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В миреГрузияТбилисиЙенс СтолтенбергИраклий КобахидзеНАТО
 
 
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