https://ria.ru/20240319/gosnagrada-1934355162.html
Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова
Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова - РИА Новости, 20.03.2024
Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова
Лидер эсэров Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть вопрос о присуждении белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:16
2024-03-19T23:16
2024-03-20T10:57
политика
белгородская область
сергей миронов
госдума рф
владимир путин
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер эсэров Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть вопрос о присуждении белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову госнаграды. "Мы видели, в каких беспрецедентных условиях проходили выборы. Мы видели и давление коллективного Запада, и военное вмешательство укронацистов, которые бомбили, которые запугивали наших людей, но наших людей не запугаешь… В этой связи я хочу обратиться к вам и потом хочу передать письмо. Когда я был в Белгородской области, губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков – молодец … И в этой связи я в письме хочу обратиться к вам с предложением рассмотреть вопрос о вручении ему государственной награды", - сказал Миронов в ходе встречи лидеров фракций Госдумы с Путиным.
https://ria.ru/20240319/plany-1934353168.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_47fd4355d20f30a23b41f9223dfc0d0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белгородская область, сергей миронов, госдума рф, владимир путин, россия, вячеслав гладков
Политика, Белгородская область, Сергей Миронов, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия, Вячеслав Гладков
Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова
Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о присуждении Гладкову госнаграды