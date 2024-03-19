https://ria.ru/20240319/gosnagrada-1934355162.html

Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова

Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова - РИА Новости, 20.03.2024

Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова

Лидер эсэров Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть вопрос о присуждении белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-19T23:16

2024-03-19T23:16

2024-03-20T10:57

политика

белгородская область

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер эсэров Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть вопрос о присуждении белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову госнаграды. "Мы видели, в каких беспрецедентных условиях проходили выборы. Мы видели и давление коллективного Запада, и военное вмешательство укронацистов, которые бомбили, которые запугивали наших людей, но наших людей не запугаешь… В этой связи я хочу обратиться к вам и потом хочу передать письмо. Когда я был в Белгородской области, губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков – молодец … И в этой связи я в письме хочу обратиться к вам с предложением рассмотреть вопрос о вручении ему государственной награды", - сказал Миронов в ходе встречи лидеров фракций Госдумы с Путиным.

https://ria.ru/20240319/plany-1934353168.html

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политика, белгородская область, сергей миронов, госдума рф, владимир путин, россия, вячеслав гладков