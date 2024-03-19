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Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова - РИА Новости, 20.03.2024
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23:16 19.03.2024 (обновлено: 10:57 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/gosnagrada-1934355162.html
Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова
Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова - РИА Новости, 20.03.2024
Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова
Лидер эсэров Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть вопрос о присуждении белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:16
2024-03-20T10:57
политика
белгородская область
сергей миронов
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер эсэров Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть вопрос о присуждении белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову госнаграды. "Мы видели, в каких беспрецедентных условиях проходили выборы. Мы видели и давление коллективного Запада, и военное вмешательство укронацистов, которые бомбили, которые запугивали наших людей, но наших людей не запугаешь… В этой связи я хочу обратиться к вам и потом хочу передать письмо. Когда я был в Белгородской области, губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков – молодец … И в этой связи я в письме хочу обратиться к вам с предложением рассмотреть вопрос о вручении ему государственной награды", - сказал Миронов в ходе встречи лидеров фракций Госдумы с Путиным.
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политика, белгородская область, сергей миронов, госдума рф, владимир путин, россия, вячеслав гладков
Политика, Белгородская область, Сергей Миронов, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия, Вячеслав Гладков
Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о госнаграде для Гладкова

Миронов предложил Путину рассмотреть вопрос о присуждении Гладкову госнаграды

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер эсэров Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть вопрос о присуждении белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову госнаграды.
«
"Мы видели, в каких беспрецедентных условиях проходили выборы. Мы видели и давление коллективного Запада, и военное вмешательство укронацистов, которые бомбили, которые запугивали наших людей, но наших людей не запугаешь… В этой связи я хочу обратиться к вам и потом хочу передать письмо. Когда я был в Белгородской области, губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков – молодец … И в этой связи я в письме хочу обратиться к вам с предложением рассмотреть вопрос о вручении ему государственной награды", - сказал Миронов в ходе встречи лидеров фракций Госдумы с Путиным.
LIVE: Встреча Путина с главами фракций Госдумы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны
Вчера, 22:52
 
ПолитикаБелгородская областьСергей МироновГосдума РФВладимир ПутинРоссияВячеслав Гладков
 
 
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