Рейтинг@Mail.ru
На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 19.03.2024 (обновлено: 15:24 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/geroi-1934203527.html
На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок
На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок - РИА Новости, 19.03.2024
На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок
Более 34 тысяч человек уже подали заявки на участие в образовательной программе для участников спецоперации "Время героев", сообщил Telegram-канал проекта. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:47
2024-03-19T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931989135_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_b3a5b951153e1c0963c06d93e1c6d7fb.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Более 34 тысяч человек уже подали заявки на участие в образовательной программе для участников спецоперации "Время героев", сообщил Telegram-канал проекта."Заявки поступили от представителей всех возрастных групп. На данный момент самая большая доля приходится на группу в возрасте от 35 до 40 лет — 22,85 процента", — говорится в публикации.Почти так же активно регистрируются участники в возрасте от 30 до 35 лет (19,93 процента) и от 40 до 45 лет (17,74 процента).Группа в возрасте от 25 до 30 лет составляет 14,91 процента, от 45 до 50 лет — 12,25 процента. На участников в возрасте от 50 до 55 лет приходится 5,47 процента, моложе 25 лет — 4,11 процента, от 55 до 60 лет — 2,15 процента, старше 60 — 0,59 процента.О старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" в конце февраля сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Накануне президент отметил, что этот проект — не пропагандистские заявления, а методичная работа, рассчитанная на годы вперед.Программу реализуют на базе мастерской "Сенеж" и Высшей школы госуправления РАНХиГС. Прием заявок продлится до 8 апреля.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931989135_0:0:2498:1873_1920x0_80_0_0_e4f42612af320bb58eba344f558855df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок

На участие во "Времени героев" с начала марта подали более 34 тысяч заявок

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Более 34 тысяч человек уже подали заявки на участие в образовательной программе для участников спецоперации "Время героев", сообщил Telegram-канал проекта.
"Заявки поступили от представителей всех возрастных групп. На данный момент самая большая доля приходится на группу в возрасте от 35 до 40 лет — 22,85 процента", — говорится в публикации.
Почти так же активно регистрируются участники в возрасте от 30 до 35 лет (19,93 процента) и от 40 до 45 лет (17,74 процента).
Группа в возрасте от 25 до 30 лет составляет 14,91 процента, от 45 до 50 лет — 12,25 процента. На участников в возрасте от 50 до 55 лет приходится 5,47 процента, моложе 25 лет — 4,11 процента, от 55 до 60 лет — 2,15 процента, старше 60 — 0,59 процента.
О старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" в конце февраля сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Накануне президент отметил, что этот проект — не пропагандистские заявления, а методичная работа, рассчитанная на годы вперед.
Программу реализуют на базе мастерской "Сенеж" и Высшей школы госуправления РАНХиГС. Прием заявок продлится до 8 апреля.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Россия дождалась смены элит
1 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала