https://ria.ru/20240319/geroi-1934203527.html
На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок
На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок - РИА Новости, 19.03.2024
На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок
Более 34 тысяч человек уже подали заявки на участие в образовательной программе для участников спецоперации "Время героев", сообщил Telegram-канал проекта. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:47
2024-03-19T12:47
2024-03-19T15:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931989135_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_b3a5b951153e1c0963c06d93e1c6d7fb.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Более 34 тысяч человек уже подали заявки на участие в образовательной программе для участников спецоперации "Время героев", сообщил Telegram-канал проекта."Заявки поступили от представителей всех возрастных групп. На данный момент самая большая доля приходится на группу в возрасте от 35 до 40 лет — 22,85 процента", — говорится в публикации.Почти так же активно регистрируются участники в возрасте от 30 до 35 лет (19,93 процента) и от 40 до 45 лет (17,74 процента).Группа в возрасте от 25 до 30 лет составляет 14,91 процента, от 45 до 50 лет — 12,25 процента. На участников в возрасте от 50 до 55 лет приходится 5,47 процента, моложе 25 лет — 4,11 процента, от 55 до 60 лет — 2,15 процента, старше 60 — 0,59 процента.О старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" в конце февраля сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Накануне президент отметил, что этот проект — не пропагандистские заявления, а методичная работа, рассчитанная на годы вперед.Программу реализуют на базе мастерской "Сенеж" и Высшей школы госуправления РАНХиГС. Прием заявок продлится до 8 апреля.
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931989135_0:0:2498:1873_1920x0_80_0_0_e4f42612af320bb58eba344f558855df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок
На участие во "Времени героев" с начала марта подали более 34 тысяч заявок
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Более 34 тысяч человек уже подали заявки на участие в образовательной программе для участников спецоперации "Время героев", сообщил Telegram-канал
проекта.
"Заявки поступили от представителей всех возрастных групп. На данный момент самая большая доля приходится на группу в возрасте от 35 до 40 лет — 22,85 процента", — говорится в публикации.
Почти так же активно регистрируются участники в возрасте от 30 до 35 лет (19,93 процента) и от 40 до 45 лет (17,74 процента).
Группа в возрасте от 25 до 30 лет составляет 14,91 процента, от 45 до 50 лет — 12,25 процента. На участников в возрасте от 50 до 55 лет приходится 5,47 процента, моложе 25 лет — 4,11 процента, от 55 до 60 лет — 2,15 процента, старше 60 — 0,59 процента.
О старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" в конце февраля сообщил Владимир Путин
в послании Федеральному собранию.
Накануне президент отметил, что этот проект — не пропагандистские заявления, а методичная работа, рассчитанная на годы вперед.
Программу реализуют на базе мастерской "Сенеж" и Высшей школы госуправления РАНХиГС. Прием заявок продлится до 8 апреля.
Россия дождалась смены элит