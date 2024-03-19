https://ria.ru/20240319/geroi-1934203527.html

На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок

На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок - РИА Новости, 19.03.2024

На участие в программе "Время героев" поступило более 34 тысяч заявок

Более 34 тысяч человек уже подали заявки на участие в образовательной программе для участников спецоперации "Время героев", сообщил Telegram-канал проекта. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:47

2024-03-19T12:47

2024-03-19T15:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931989135_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_b3a5b951153e1c0963c06d93e1c6d7fb.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Более 34 тысяч человек уже подали заявки на участие в образовательной программе для участников спецоперации "Время героев", сообщил Telegram-канал проекта."Заявки поступили от представителей всех возрастных групп. На данный момент самая большая доля приходится на группу в возрасте от 35 до 40 лет — 22,85 процента", — говорится в публикации.Почти так же активно регистрируются участники в возрасте от 30 до 35 лет (19,93 процента) и от 40 до 45 лет (17,74 процента).Группа в возрасте от 25 до 30 лет составляет 14,91 процента, от 45 до 50 лет — 12,25 процента. На участников в возрасте от 50 до 55 лет приходится 5,47 процента, моложе 25 лет — 4,11 процента, от 55 до 60 лет — 2,15 процента, старше 60 — 0,59 процента.О старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев" в конце февраля сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Накануне президент отметил, что этот проект — не пропагандистские заявления, а методичная работа, рассчитанная на годы вперед.Программу реализуют на базе мастерской "Сенеж" и Высшей школы госуправления РАНХиГС. Прием заявок продлится до 8 апреля.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024