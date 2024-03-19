Эксперт назвала причину, по которой растет экспорт российского газа в ЕС
Эксперт Белова: экспорт газа из России в ЕС растет из-за угрозы выпадения объема
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поставки российского трубопроводного газа в ЕС растут на фоне снижения закупок СПГ и неопределенности, связанной с ожидаемым прекращением транзита газа через Украину, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.
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"Россия – больше всего нарастившая поставки газа за зимние месяцы 2024 года в ЕС страна (+1,8 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Скорее всего, это связано с тем, что почти на аналогичную величину снизились закупки СПГ, а также с фактором неопределенности, связанным с ожидаемым прекращения транзита газа по Украине с начала 2025 года", – отметила она.
"Правомерно ожидать продолжения роста поставок российского газа в регион", – добавила собеседница агентства.
Экспорт российского газа в западном направлении с начала года вырос по "Турецкому потоку" на 40% и украинской газотранспортной системе примерно на 23%, следует из подсчетов на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и данных "Газпрома". Поставки в ЕС и Турцию за 10 недель текущего года выросли примерно до 5,8 миллиарда кубометров – по 2,9 миллиарда кубометров как по первому, так и по второму маршруту.
Несмотря на рост поставок трубопроводного газа из России, по состоянию на начало марта ЕС снизил импорт природного газа с начала 2024 года на порядка 3% относительно аналогичных показателей прошлого года, отметила Белова. "В целом же в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой в текущем году в регионе ожидается рост спроса на газ", – сказала она в заключение.
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.