Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала причину, по которой растет экспорт российского газа в ЕС - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/gaz-1934142021.html
Эксперт назвала причину, по которой растет экспорт российского газа в ЕС
Эксперт назвала причину, по которой растет экспорт российского газа в ЕС - РИА Новости, 19.03.2024
Эксперт назвала причину, по которой растет экспорт российского газа в ЕС
Поставки российского трубопроводного газа в ЕС растут на фоне снижения закупок СПГ и неопределенности, связанной с ожидаемым прекращением транзита газа через... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:47
2024-03-19T05:47
украина
евросоюз
турецкий поток
голубой поток
газпром
турция
венгрия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833473494_0:261:2047:1412_1920x0_80_0_0_55e3c6cbdd6bde6cb65eb0134eb42803.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поставки российского трубопроводного газа в ЕС растут на фоне снижения закупок СПГ и неопределенности, связанной с ожидаемым прекращением транзита газа через Украину, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. "Россия – больше всего нарастившая поставки газа за зимние месяцы 2024 года в ЕС страна (+1,8 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Скорее всего, это связано с тем, что почти на аналогичную величину снизились закупки СПГ, а также с фактором неопределенности, связанным с ожидаемым прекращения транзита газа по Украине с начала 2025 года", – отметила она. "Правомерно ожидать продолжения роста поставок российского газа в регион", – добавила собеседница агентства. Экспорт российского газа в западном направлении с начала года вырос по "Турецкому потоку" на 40% и украинской газотранспортной системе примерно на 23%, следует из подсчетов на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и данных "Газпрома". Поставки в ЕС и Турцию за 10 недель текущего года выросли примерно до 5,8 миллиарда кубометров – по 2,9 миллиарда кубометров как по первому, так и по второму маршруту. Несмотря на рост поставок трубопроводного газа из России, по состоянию на начало марта ЕС снизил импорт природного газа с начала 2024 года на порядка 3% относительно аналогичных показателей прошлого года, отметила Белова. "В целом же в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой в текущем году в регионе ожидается рост спроса на газ", – сказала она в заключение. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.
https://ria.ru/20240318/gaz-1933890482.html
https://ria.ru/20240313/gagauziya-1932669306.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933877095.html
украина
турция
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833473494_0:281:2047:1816_1920x0_80_0_0_b1d63e49b1b788334ad5b0e5fd5cf9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, турецкий поток, голубой поток, газпром, турция, венгрия, экономика
Украина, Евросоюз, Турецкий поток, Голубой поток, Газпром, Турция, Венгрия, Экономика
Эксперт назвала причину, по которой растет экспорт российского газа в ЕС

Эксперт Белова: экспорт газа из России в ЕС растет из-за угрозы выпадения объема

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поставки российского трубопроводного газа в ЕС растут на фоне снижения закупок СПГ и неопределенности, связанной с ожидаемым прекращением транзита газа через Украину, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова.
«
"Россия – больше всего нарастившая поставки газа за зимние месяцы 2024 года в ЕС страна (+1,8 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Скорее всего, это связано с тем, что почти на аналогичную величину снизились закупки СПГ, а также с фактором неопределенности, связанным с ожидаемым прекращения транзита газа по Украине с начала 2025 года", – отметила она.
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Подсчитано, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США
Вчера, 06:04
"Правомерно ожидать продолжения роста поставок российского газа в регион", – добавила собеседница агентства.
Экспорт российского газа в западном направлении с начала года вырос по "Турецкому потоку" на 40% и украинской газотранспортной системе примерно на 23%, следует из подсчетов на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и данных "Газпрома". Поставки в ЕС и Турцию за 10 недель текущего года выросли примерно до 5,8 миллиарда кубометров – по 2,9 миллиарда кубометров как по первому, так и по второму маршруту.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам
13 марта, 10:42
Несмотря на рост поставок трубопроводного газа из России, по состоянию на начало марта ЕС снизил импорт природного газа с начала 2024 года на порядка 3% относительно аналогичных показателей прошлого года, отметила Белова. "В целом же в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой в текущем году в регионе ожидается рост спроса на газ", – сказала она в заключение.
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
На Украине заявили, что не планируют продлевать контракт с "Газпромом"
Вчера, 03:01
 
УкраинаЕвросоюзТурецкий потокГолубой потокГазпромТурцияВенгрияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала