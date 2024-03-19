https://ria.ru/20240319/gaz-1934142021.html

Эксперт назвала причину, по которой растет экспорт российского газа в ЕС

Эксперт назвала причину, по которой растет экспорт российского газа в ЕС - РИА Новости, 19.03.2024

Эксперт назвала причину, по которой растет экспорт российского газа в ЕС

Поставки российского трубопроводного газа в ЕС растут на фоне снижения закупок СПГ и неопределенности, связанной с ожидаемым прекращением транзита газа через... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T05:47

2024-03-19T05:47

2024-03-19T05:47

украина

евросоюз

турецкий поток

голубой поток

газпром

турция

венгрия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833473494_0:261:2047:1412_1920x0_80_0_0_55e3c6cbdd6bde6cb65eb0134eb42803.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Поставки российского трубопроводного газа в ЕС растут на фоне снижения закупок СПГ и неопределенности, связанной с ожидаемым прекращением транзита газа через Украину, сказала в комментарии РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. "Россия – больше всего нарастившая поставки газа за зимние месяцы 2024 года в ЕС страна (+1,8 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Скорее всего, это связано с тем, что почти на аналогичную величину снизились закупки СПГ, а также с фактором неопределенности, связанным с ожидаемым прекращения транзита газа по Украине с начала 2025 года", – отметила она. "Правомерно ожидать продолжения роста поставок российского газа в регион", – добавила собеседница агентства. Экспорт российского газа в западном направлении с начала года вырос по "Турецкому потоку" на 40% и украинской газотранспортной системе примерно на 23%, следует из подсчетов на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и данных "Газпрома". Поставки в ЕС и Турцию за 10 недель текущего года выросли примерно до 5,8 миллиарда кубометров – по 2,9 миллиарда кубометров как по первому, так и по второму маршруту. Несмотря на рост поставок трубопроводного газа из России, по состоянию на начало марта ЕС снизил импорт природного газа с начала 2024 года на порядка 3% относительно аналогичных показателей прошлого года, отметила Белова. "В целом же в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой в текущем году в регионе ожидается рост спроса на газ", – сказала она в заключение. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Болгарию, Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.

https://ria.ru/20240318/gaz-1933890482.html

https://ria.ru/20240313/gagauziya-1932669306.html

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933877095.html

украина

турция

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евросоюз, турецкий поток, голубой поток, газпром, турция, венгрия, экономика