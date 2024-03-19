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Глава Гагаузии подаст в суд на президента Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024
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09:36 19.03.2024 (обновлено: 10:27 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html
Глава Гагаузии подаст в суд на президента Молдавии
Глава Гагаузии подаст в суд на президента Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024
Глава Гагаузии подаст в суд на президента Молдавии
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул собирается подать в суд на президента Молдавии Майю Санду за клевету. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:36
2024-03-19T10:27
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КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул собирается подать в суд на президента Молдавии Майю Санду за клевету."Санду и ее партия ни во что не ставят ни выбор, ни волю гагаузских избирателей. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта 2024 года", — написала Гуцул в Telegram-канале.Накануне Санду на брифинге заявила, что пока не будет подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, как того требует законодательство, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор", а не на жителей автономии, и "выступает против собственного государства".Глава автономии отвергла эти обвинения. Она выразила надежду, что президент "найдет в себе смелость не прятаться за неприкосновенностью и ответит за свои слова".Гуцул подчеркнула, что выборы в Гагаузии были признаны законными, молдавские госорганы не оспаривали в суде ни ход избирательной кампании, ни результаты голосования.Выборы главы автономии прошли весной 2023 года, победила Евгения Гуцул. Ее поддержала партия "Шор", которую власти Молдавии назвали антиконституционной, обвинив ее в сотрудничестве с Россией.
https://ria.ru/20240313/gagauziya-1932669306.html
https://ria.ru/20240312/gagauziya-1932497386.html
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молдавия, гагаузия, в мире
Молдавия, Гагаузия, В мире
Глава Гагаузии подаст в суд на президента Молдавии

Глава Гагаузии обратится в суд из-за клеветы со стороны президента Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул собирается подать в суд на президента Молдавии Майю Санду за клевету.
"Санду и ее партия ни во что не ставят ни выбор, ни волю гагаузских избирателей. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта 2024 года", — написала Гуцул в Telegram-канале.
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Накануне Санду на брифинге заявила, что пока не будет подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, как того требует законодательство, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор", а не на жителей автономии, и "выступает против собственного государства".
Глава автономии отвергла эти обвинения. Она выразила надежду, что президент "найдет в себе смелость не прятаться за неприкосновенностью и ответит за свои слова".
Гуцул подчеркнула, что выборы в Гагаузии были признаны законными, молдавские госорганы не оспаривали в суде ни ход избирательной кампании, ни результаты голосования.
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Выборы главы автономии прошли весной 2023 года, победила Евгения Гуцул. Ее поддержала партия "Шор", которую власти Молдавии назвали антиконституционной, обвинив ее в сотрудничестве с Россией.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98% участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

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