https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html

Глава Гагаузии подаст в суд на президента Молдавии

Глава Гагаузии подаст в суд на президента Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024

Глава Гагаузии подаст в суд на президента Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул собирается подать в суд на президента Молдавии Майю Санду за клевету. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:36

2024-03-19T09:36

2024-03-19T10:27

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КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул собирается подать в суд на президента Молдавии Майю Санду за клевету."Санду и ее партия ни во что не ставят ни выбор, ни волю гагаузских избирателей. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта 2024 года", — написала Гуцул в Telegram-канале.Накануне Санду на брифинге заявила, что пока не будет подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, как того требует законодательство, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор", а не на жителей автономии, и "выступает против собственного государства".Глава автономии отвергла эти обвинения. Она выразила надежду, что президент "найдет в себе смелость не прятаться за неприкосновенностью и ответит за свои слова".Гуцул подчеркнула, что выборы в Гагаузии были признаны законными, молдавские госорганы не оспаривали в суде ни ход избирательной кампании, ни результаты голосования.Выборы главы автономии прошли весной 2023 года, победила Евгения Гуцул. Ее поддержала партия "Шор", которую власти Молдавии назвали антиконституционной, обвинив ее в сотрудничестве с Россией.

https://ria.ru/20240313/gagauziya-1932669306.html

https://ria.ru/20240312/gagauziya-1932497386.html

https://ria.ru/20231228/referendum-1918827647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, гагаузия, в мире