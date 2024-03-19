https://ria.ru/20240319/fsb-1934240041.html

Путин рассказал, в чем состоит уникальность работы в ФСБ

Путин рассказал, в чем состоит уникальность работы в ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024

Путин рассказал, в чем состоит уникальность работы в ФСБ

Смысл и высокое значение работы ФСБ заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей родины, защите прав, свобод и безопасности граждан, заявил президент... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:30

2024-03-19T14:30

2024-03-19T14:31

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Смысл и высокое значение работы ФСБ заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей родины, защите прав, свобод и безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин."Убежден, что каждый из вас будет достойно решать поставленные задачи, чтобы оправдать доверие народа России. Желаю вам успехов в напряженной работе, смысл и высокое значение которой заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей родины, в защите прав, свобод и безопасности граждан России", - заявил Путин на коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20240319/uchastok-1934238690.html

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2024

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, безопасность