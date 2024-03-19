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Путин рассказал, в чем состоит уникальность работы в ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024
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14:30 19.03.2024 (обновлено: 14:31 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/fsb-1934240041.html
Путин рассказал, в чем состоит уникальность работы в ФСБ
Путин рассказал, в чем состоит уникальность работы в ФСБ - РИА Новости, 19.03.2024
Путин рассказал, в чем состоит уникальность работы в ФСБ
Смысл и высокое значение работы ФСБ заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей родины, защите прав, свобод и безопасности граждан, заявил президент... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:30
2024-03-19T14:31
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Смысл и высокое значение работы ФСБ заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей родины, защите прав, свобод и безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин."Убежден, что каждый из вас будет достойно решать поставленные задачи, чтобы оправдать доверие народа России. Желаю вам успехов в напряженной работе, смысл и высокое значение которой заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей родины, в защите прав, свобод и безопасности граждан России", - заявил Путин на коллегии ФСБ.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал, в чем состоит уникальность работы в ФСБ

Путин: высокое значение работы ФСБ заключается в обеспечении суверенитета родины

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Смысл и высокое значение работы ФСБ заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей родины, защите прав, свобод и безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Убежден, что каждый из вас будет достойно решать поставленные задачи, чтобы оправдать доверие народа России. Желаю вам успехов в напряженной работе, смысл и высокое значение которой заключается в обеспечении прочного суверенитета нашей родины, в защите прав, свобод и безопасности граждан России", - заявил Путин на коллегии ФСБ.
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Путин назвал самый ответственный участок работы ФСБ
14:22
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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