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Путин пообещал поддержку семьям сотрудников ФСБ, павших на служебном посту
Путин пообещал поддержку семьям сотрудников ФСБ, павших на служебном посту - РИА Новости, 19.03.2024
Путин пообещал поддержку семьям сотрудников ФСБ, павших на служебном посту
Власти России всегда будут помнить сотрудников Федеральной службы безопасности, павших при выполнении служебного долга, поддержат их семьи, заявил президент РФ... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:16
2024-03-19T14:16
2024-03-19T14:56
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти России всегда будут помнить сотрудников Федеральной службы безопасности, павших при выполнении служебного долга, поддержат их семьи, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, безусловно, всегда будем помнить сотрудников ФСБ, павших при исполнении служебного долга, поддержим их семьи", - сказал Путин во вторник на заседании коллегии ФСБ.Он подчеркнул, что "героизм наших боевых товарищей - так же, как и мужество героев Великой Отечественной войны, всех защитников свободы и независимости родины, - всегда будет служить примером для нынешнего, да и для будущих поколений сотрудников специальных служб".
https://ria.ru/20220729/alfa-1805606393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Безопасность
Путин пообещал поддержку семьям сотрудников ФСБ, павших на служебном посту
Путин: власти будут помнить сотрудников ФСБ, павших при выполнении долга