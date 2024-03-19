https://ria.ru/20240319/fsb-1934236220.html

Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество

Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество - РИА Новости, 19.03.2024

Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество

Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, отметив обеспечение общественной безопасности и работу по... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:14

2024-03-19T14:14

2024-03-19T14:34

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, отметив обеспечение общественной безопасности и работу по прикрытию госграниц РФ."Обеспечили общественную безопасность, в сложной, часто боевой обстановке прикрывая, работая по прикрытию госграниц. Добивались новых результатов по линии антитеррора и борьбы с экстремизмом. Хочу поблагодарить личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, за то, что вы сделали для нашей Родины на протяжении вот этого прошедшего сложного, очень ответственного периода", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.

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россия

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Кирилл Волков

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир путин