https://ria.ru/20240319/fsb-1934236220.html
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество - РИА Новости, 19.03.2024
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество
Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, отметив обеспечение общественной безопасности и работу по... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:14
2024-03-19T14:14
2024-03-19T14:34
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, отметив обеспечение общественной безопасности и работу по прикрытию госграниц РФ."Обеспечили общественную безопасность, в сложной, часто боевой обстановке прикрывая, работая по прикрытию госграниц. Добивались новых результатов по линии антитеррора и борьбы с экстремизмом. Хочу поблагодарить личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, за то, что вы сделали для нашей Родины на протяжении вот этого прошедшего сложного, очень ответственного периода", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20240319/spetsnaz_kgb-1934131603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир путин
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Владимир Путин
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество
Путин: ФСБ обеспечила общественную безопасность, прикрывая госграницы
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, отметив обеспечение общественной безопасности и работу по прикрытию госграниц РФ.
"Обеспечили общественную безопасность, в сложной, часто боевой обстановке прикрывая, работая по прикрытию госграниц. Добивались новых результатов по линии антитеррора и борьбы с экстремизмом. Хочу поблагодарить личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, за то, что вы сделали для нашей Родины на протяжении вот этого прошедшего сложного, очень ответственного периода", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.
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