Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 19.03.2024 (обновлено: 14:34 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/fsb-1934236220.html
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество - РИА Новости, 19.03.2024
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество
Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, отметив обеспечение общественной безопасности и работу по... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:14
2024-03-19T14:34
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854886328_0:44:3188:1837_1920x0_80_0_0_7eb4c1b52abe4c25a1fdccc0098b01cb.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, отметив обеспечение общественной безопасности и работу по прикрытию госграниц РФ."Обеспечили общественную безопасность, в сложной, часто боевой обстановке прикрывая, работая по прикрытию госграниц. Добивались новых результатов по линии антитеррора и борьбы с экстремизмом. Хочу поблагодарить личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, за то, что вы сделали для нашей Родины на протяжении вот этого прошедшего сложного, очень ответственного периода", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20240319/spetsnaz_kgb-1934131603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854886328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ad28777dc8b7217cd02f8b1301a3eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир путин
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Владимир Путин
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество

Путин: ФСБ обеспечила общественную безопасность, прикрывая госграницы

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, отметив обеспечение общественной безопасности и работу по прикрытию госграниц РФ.
"Обеспечили общественную безопасность, в сложной, часто боевой обстановке прикрывая, работая по прикрытию госграниц. Добивались новых результатов по линии антитеррора и борьбы с экстремизмом. Хочу поблагодарить личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, за то, что вы сделали для нашей Родины на протяжении вот этого прошедшего сложного, очень ответственного периода", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.
Памятник Ф. Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Они могли все: о создании курсов подготовки заграничного спецназа КГБ СССР
01:42
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала