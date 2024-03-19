https://ria.ru/20240319/frg-1934300648.html

Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в работе на Россию

Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в работе на Россию - РИА Новости, 19.03.2024

Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в работе на Россию

Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что в судебном порядке предъявила обвинения подозреваемому в "работе на секретную службу" РФ военнослужащему бундесвера. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:38

2024-03-19T17:38

2024-03-19T17:38

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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что в судебном порядке предъявила обвинения подозреваемому в "работе на секретную службу" РФ военнослужащему бундесвера. "Одиннадцатого марта 2024 года Федеральная прокуратура выдвинула обвинения против гражданина Германии Томаса Х. в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Дюссельдорфа", - сообщает ведомство в разосланном пресс-релизе. Согласно ему, обвиняемый "в достаточной степени подозревается в том, что работал на иностранную секретную службу". В связи с этим он также обвиняется в разглашении служебной тайны. Генпрокуратура отмечает, что работавший в отделе федерального ведомства по оснащению немецкой армии Томас Х. в мае 2023 года "по собственной инициативе" обратился к российскому консульству в Бонне и посольству в Берлине, предлагая сотрудничество. "При этом он в одном из случаев передал полученную им в ходе своей профессиональной деятельности информацию для ее передачи российской разведывательной службе", - утверждает немецкое ведомство. Ранее издание Focus сообщало, что подозреваемый, скорее всего, пытался передать информацию, которая не представляла большой ценности, а поэтому был обвинен лишь в деятельности в качестве агента спецслужбы иностранной державы. По данному параграфу уголовного кодекса мужчине грозит денежный штраф или до пяти лет лишения свободы. В посольстве Российской Федерации в Берлине ранее заявляли, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения. По словам российской дипмиссии, "пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, россия