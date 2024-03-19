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Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в работе на Россию - РИА Новости, 19.03.2024
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17:38 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/frg-1934300648.html
Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в работе на Россию
Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в работе на Россию - РИА Новости, 19.03.2024
Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в работе на Россию
Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что в судебном порядке предъявила обвинения подозреваемому в "работе на секретную службу" РФ военнослужащему бундесвера. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:38
2024-03-19T17:38
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что в судебном порядке предъявила обвинения подозреваемому в "работе на секретную службу" РФ военнослужащему бундесвера. "Одиннадцатого марта 2024 года Федеральная прокуратура выдвинула обвинения против гражданина Германии Томаса Х. в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Дюссельдорфа", - сообщает ведомство в разосланном пресс-релизе. Согласно ему, обвиняемый "в достаточной степени подозревается в том, что работал на иностранную секретную службу". В связи с этим он также обвиняется в разглашении служебной тайны. Генпрокуратура отмечает, что работавший в отделе федерального ведомства по оснащению немецкой армии Томас Х. в мае 2023 года "по собственной инициативе" обратился к российскому консульству в Бонне и посольству в Берлине, предлагая сотрудничество. "При этом он в одном из случаев передал полученную им в ходе своей профессиональной деятельности информацию для ее передачи российской разведывательной службе", - утверждает немецкое ведомство. Ранее издание Focus сообщало, что подозреваемый, скорее всего, пытался передать информацию, которая не представляла большой ценности, а поэтому был обвинен лишь в деятельности в качестве агента спецслужбы иностранной державы. По данному параграфу уголовного кодекса мужчине грозит денежный штраф или до пяти лет лишения свободы. В посольстве Российской Федерации в Берлине ранее заявляли, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения. По словам российской дипмиссии, "пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу".
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931176549.html
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в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого военного в работе на Россию

Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение подозреваемому в работе на РФ военному

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что в судебном порядке предъявила обвинения подозреваемому в "работе на секретную службу" РФ военнослужащему бундесвера.
"Одиннадцатого марта 2024 года Федеральная прокуратура выдвинула обвинения против гражданина Германии Томаса Х. в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Дюссельдорфа", - сообщает ведомство в разосланном пресс-релизе.
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Согласно ему, обвиняемый "в достаточной степени подозревается в том, что работал на иностранную секретную службу". В связи с этим он также обвиняется в разглашении служебной тайны.
Генпрокуратура отмечает, что работавший в отделе федерального ведомства по оснащению немецкой армии Томас Х. в мае 2023 года "по собственной инициативе" обратился к российскому консульству в Бонне и посольству в Берлине, предлагая сотрудничество.
"При этом он в одном из случаев передал полученную им в ходе своей профессиональной деятельности информацию для ее передачи российской разведывательной службе", - утверждает немецкое ведомство.
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Ранее издание Focus сообщало, что подозреваемый, скорее всего, пытался передать информацию, которая не представляла большой ценности, а поэтому был обвинен лишь в деятельности в качестве агента спецслужбы иностранной державы. По данному параграфу уголовного кодекса мужчине грозит денежный штраф или до пяти лет лишения свободы.
В посольстве Российской Федерации в Берлине ранее заявляли, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения. По словам российской дипмиссии, "пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу".
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