Захарова отреагировала на заявление Минобороны Франции о войсках на Украине
Захарова: Франция отказалась от своих, отрицая военное присутствие на Украине
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отрицание Парижем информации о присутствии французских военных на Украине, задавшись вопросом, а не отказались ли снова французские власти от своих же граждан.
Ранее министерство обороны Франции отвергло информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент, комментируя заявления директора СВР России Сергея Нарышкина.
"Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальные ведомства Франции, в частности МИД, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, уже пытались откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.