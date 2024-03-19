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Захарова отреагировала на заявление Минобороны Франции о войсках на Украине - РИА Новости, 19.03.2024
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22:46 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934352085.html
Захарова отреагировала на заявление Минобороны Франции о войсках на Украине
Захарова отреагировала на заявление Минобороны Франции о войсках на Украине - РИА Новости, 19.03.2024
Захарова отреагировала на заявление Минобороны Франции о войсках на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отрицание Парижем информации о присутствии французских военных на Украине, задавшись... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:46
2024-03-19T22:46
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отрицание Парижем информации о присутствии французских военных на Украине, задавшись вопросом, а не отказались ли снова французские власти от своих же граждан. Ранее министерство обороны Франции отвергло информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент, комментируя заявления директора СВР России Сергея Нарышкина. "Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. Официальные ведомства Франции, в частности МИД, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, уже пытались откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами". Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html
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в мире, франция, украина, россия, мария захарова, сергей нарышкин, себастьян лекорню, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Россия, Мария Захарова, Сергей Нарышкин, Себастьян Лекорню, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины
Захарова отреагировала на заявление Минобороны Франции о войсках на Украине

Захарова: Франция отказалась от своих, отрицая военное присутствие на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отрицание Парижем информации о присутствии французских военных на Украине, задавшись вопросом, а не отказались ли снова французские власти от своих же граждан.
Ранее министерство обороны Франции отвергло информацию о наличии французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент, комментируя заявления директора СВР России Сергея Нарышкина.
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"Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальные ведомства Франции, в частности МИД, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, уже пытались откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
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Ранее во вторник Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил он.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
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В миреФранцияУкраинаРоссияМария ЗахароваСергей НарышкинСебастьян ЛекорнюНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы Украины
 
 
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