В США оценили перспективу отправки Францией своих сил на Украину
Госдеп: США скептически оценивают перспективу отправки ВС Франции на Украину
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. США с недоверием относятся к заявлениям главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина относительно готовности Франции отправить свои войска на Украину, сам Вашингтон не намерен посылать туда свои силы, заявил во вторник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных, заявил ранее во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил также он.
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"Прежде всего, я с недоверием относился бы к любой информации, которая поступает от российских должностных лиц. Во-вторых, я бы предложил нашим французским партнерам высказаться на эту тему. Если это правда, то я повторюсь: президент Джо Байден предельно четко дал понять, что США не готовы отправлять свои войска на Украину", - сказал Патель на брифинге.
Представитель госдепартамента подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в недавнем прошлом высказывал аналогичную позицию.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.