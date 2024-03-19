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В США оценили перспективу отправки Францией своих сил на Украину - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934338067.html
В США оценили перспективу отправки Францией своих сил на Украину
В США оценили перспективу отправки Францией своих сил на Украину - РИА Новости, 19.03.2024
В США оценили перспективу отправки Францией своих сил на Украину
США с недоверием относятся к заявлениям главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина относительно готовности Франции отправить свои войска на... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T20:46
2024-03-19T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей нарышкин
нато
сша
франция
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. США с недоверием относятся к заявлениям главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина относительно готовности Франции отправить свои войска на Украину, сам Вашингтон не намерен посылать туда свои силы, заявил во вторник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных, заявил ранее во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил также он. "Прежде всего, я с недоверием относился бы к любой информации, которая поступает от российских должностных лиц. Во-вторых, я бы предложил нашим французским партнерам высказаться на эту тему. Если это правда, то я повторюсь: президент Джо Байден предельно четко дал понять, что США не готовы отправлять свои войска на Украину", - сказал Патель на брифинге. Представитель госдепартамента подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в недавнем прошлом высказывал аналогичную позицию. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1934105646.html
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в мире, россия, сергей нарышкин, нато, сша, франция, джо байден, йенс столтенберг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Нарышкин, НАТО, США, Франция, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В США оценили перспективу отправки Францией своих сил на Украину

Госдеп: США скептически оценивают перспективу отправки ВС Франции на Украину

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. США с недоверием относятся к заявлениям главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина относительно готовности Франции отправить свои войска на Украину, сам Вашингтон не намерен посылать туда свои силы, заявил во вторник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных, заявил ранее во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил также он.
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"Прежде всего, я с недоверием относился бы к любой информации, которая поступает от российских должностных лиц. Во-вторых, я бы предложил нашим французским партнерам высказаться на эту тему. Если это правда, то я повторюсь: президент Джо Байден предельно четко дал понять, что США не готовы отправлять свои войска на Украину", - сказал Патель на брифинге.
Представитель госдепартамента подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в недавнем прошлом высказывал аналогичную позицию.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей НарышкинНАТОСШАФранцияДжо БайденЙенс СтолтенбергСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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