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В Финляндии фермеры анонсировали протесты на тракторах
В Финляндии фермеры анонсировали протесты на тракторах - РИА Новости, 19.03.2024
В Финляндии фермеры анонсировали протесты на тракторах
Фермеры Финляндии на этой неделе проведут "продовольственные марши" на тракторах, чтобы привлечь внимание к проблемам в сельском хозяйстве, сообщает во вторник... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:10
2024-03-19T15:10
2024-03-19T15:10
финляндия
евросоюз
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Фермеры Финляндии на этой неделе проведут "продовольственные марши" на тракторах, чтобы привлечь внимание к проблемам в сельском хозяйстве, сообщает во вторник Центральный союз сельхозпроизводителей и лесовладельцев. "Тяжелое положение фермерских хозяйств на продовольственном рынке на этой неделе станет достоянием широкой общественности. В пятницу на площади в Куопио соберутся производители из Восточной и Центральной Финляндии", – сказано в материале. Участники марша прибудут на центральные площади городов на тракторах. Аналогичные мероприятия пройдут и в других частях страны в пятницу и субботу, уточняет объединение. Организаторы акции отмечают, что более чем за 20 лет правительство ни разу не пересмотрело субсидии, выделяемые отрасли, даже несмотря на значительный рост государственного бюджета. Сельское хозяйство испытывает трудности в связи с ростом процентных ставок и увеличением издержек производства, сообщает профсоюз. В последние месяцы в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
https://ria.ru/20240318/fermery-1934059992.html
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финляндия, евросоюз, еврокомиссия
Финляндия, Евросоюз, Еврокомиссия
В Финляндии фермеры анонсировали протесты на тракторах
Профсоюз: фермеры Финляндии проведут марши на тракторах на этой неделе
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости.
Фермеры Финляндии на этой неделе проведут "продовольственные марши" на тракторах, чтобы привлечь внимание к проблемам в сельском хозяйстве, сообщает во вторник Центральный союз сельхозпроизводителей и лесовладельцев.
«
"Тяжелое положение фермерских хозяйств на продовольственном рынке на этой неделе станет достоянием широкой общественности. В пятницу на площади в Куопио соберутся производители из Восточной и Центральной Финляндии", – сказано в материале.
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Участники марша прибудут на центральные площади городов на тракторах. Аналогичные мероприятия пройдут и в других частях страны в пятницу и субботу, уточняет объединение.
Организаторы акции отмечают, что более чем за 20 лет правительство ни разу не пересмотрело субсидии, выделяемые отрасли, даже несмотря на значительный рост государственного бюджета. Сельское хозяйство испытывает трудности в связи с ростом процентных ставок и увеличением издержек производства, сообщает профсоюз.
В последние месяцы в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
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