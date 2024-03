https://ria.ru/20240319/film-1934261779.html

Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО

Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО - РИА Новости, 19.03.2024

Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обрушился на австралийский телеканал ABC за трансляцию документального фильма о спецоперации, пишет газета The... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:38

2024-03-19T15:38

2024-03-19T15:38

австралия

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927718830_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_58b7580ab6a1ab1793369a256ad046af.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обрушился на австралийский телеканал ABC за трансляцию документального фильма о спецоперации, пишет газета The Guardian."В понедельник на канале ABC состоялся показ фильма "Война на Украине: другая сторона" британского режиссера Шона Лангана. Фильм обещал показать человеческий взгляд на жизнь на российской линии фронта. <…> Он (украинский посол Мирошниченко. – Прим. ред.) потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду", — отметили в издании.Представители телеканала выступили в защиту показанного фильма, заявив, что он вносит важный вклад в освещение конфликта, говорится в материале. При этом отмечается, что фильм уже был показан на международном уровне. Представители канала добавили, что австралийская аудитория имеет право посмотреть его и сделать собственные выводы, подчеркнули в публикации.В феврале издание Daily Mail сообщило, что британский телеканал ITV, несмотря на критику, отказался снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона"), в котором приводится российская точка зрения на ситуацию. Фильм снял британский журналист Шон Ланган, который в сопровождении координатора из МИД посетил освобожденные Россией территории. В рекламных материалах говорится, что лента представляет собой "путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине" и рассказывает о "почти исключительно сокрытой и недоступной в других отношениях стороне этого конфликта", рассказала газета.

https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html

https://ria.ru/20240319/voennyy-1934197068.html

австралия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австралия, украина, россия