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Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО - РИА Новости, 19.03.2024
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15:38 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/film-1934261779.html
Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО
Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО - РИА Новости, 19.03.2024
Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обрушился на австралийский телеканал ABC за трансляцию документального фильма о спецоперации, пишет газета The... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:38
2024-03-19T15:38
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обрушился на австралийский телеканал ABC за трансляцию документального фильма о спецоперации, пишет газета The Guardian."В понедельник на канале ABC состоялся показ фильма "Война на Украине: другая сторона" британского режиссера Шона Лангана. Фильм обещал показать человеческий взгляд на жизнь на российской линии фронта. &lt;…&gt; Он (украинский посол Мирошниченко. – Прим. ред.) потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду", — отметили в издании.Представители телеканала выступили в защиту показанного фильма, заявив, что он вносит важный вклад в освещение конфликта, говорится в материале. При этом отмечается, что фильм уже был показан на международном уровне. Представители канала добавили, что австралийская аудитория имеет право посмотреть его и сделать собственные выводы, подчеркнули в публикации.В феврале издание Daily Mail сообщило, что британский телеканал ITV, несмотря на критику, отказался снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона"), в котором приводится российская точка зрения на ситуацию. Фильм снял британский журналист Шон Ланган, который в сопровождении координатора из МИД посетил освобожденные Россией территории. В рекламных материалах говорится, что лента представляет собой "путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине" и рассказывает о "почти исключительно сокрытой и недоступной в других отношениях стороне этого конфликта", рассказала газета.
https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html
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Австралия, Украина, Россия
Украинский посол в Австралии устроил скандал из-за фильма об СВО

Guardian: посол Украины в Австралии устроил скандал из-за показа фильма об СВО

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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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МОСКВА, 19 мар РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обрушился на австралийский телеканал ABC за трансляцию документального фильма о спецоперации, пишет газета The Guardian.
"В понедельник на канале ABC состоялся показ фильма "Война на Украине: другая сторона" британского режиссера Шона Лангана. Фильм обещал показать человеческий взгляд на жизнь на российской линии фронта. <…> Он (украинский посол Мирошниченко. – Прим. ред.) потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду", — отметили в издании.
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Представители телеканала выступили в защиту показанного фильма, заявив, что он вносит важный вклад в освещение конфликта, говорится в материале. При этом отмечается, что фильм уже был показан на международном уровне. Представители канала добавили, что австралийская аудитория имеет право посмотреть его и сделать собственные выводы, подчеркнули в публикации.
В феврале издание Daily Mail сообщило, что британский телеканал ITV, несмотря на критику, отказался снимать с эфира документальный фильм Ukraine's War: The Other Side ("Война на Украине: другая сторона"), в котором приводится российская точка зрения на ситуацию. Фильм снял британский журналист Шон Ланган, который в сопровождении координатора из МИД посетил освобожденные Россией территории. В рекламных материалах говорится, что лента представляет собой "путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине" и рассказывает о "почти исключительно сокрытой и недоступной в других отношениях стороне этого конфликта", рассказала газета.
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