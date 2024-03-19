https://ria.ru/20240319/evakuatsiya-1934341263.html
Власти Украины начали эвакуацию детей из подконтрольной части ДНР
Власти Украины начали эвакуацию детей из подконтрольной части ДНР - РИА Новости, 19.03.2024
Власти Украины начали эвакуацию детей из подконтрольной части ДНР
Принудительная эвакуация детей ведется в девяти населенных пунктах на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T21:07
2024-03-19T21:07
2024-03-19T21:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
ирина верещук
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Принудительная эвакуация детей ведется в девяти населенных пунктах на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире местного телевидения."Она (принудительная эвакуация детей. — Прим. ред.) уже идет. Это и Авдеевка, и территориальная община. Там девять населенных пунктов", — подчеркнула она.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, но часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе.Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской и Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили город в середине февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР существенно обезопасить ее от ударов ВСУ.После этого российские военные продолжили наступление, освободив сразу несколько населенных пунктов в окрестностях Авдеевки.
https://ria.ru/20240311/manevr-1932305737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, ирина верещук
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Ирина Верещук
Власти Украины начали эвакуацию детей из подконтрольной части ДНР
Верещук: Киев ведет принудительную эвакуацию детей с подконтрольной части ДНР