https://ria.ru/20240319/evakuatsiya-1934341263.html

Власти Украины начали эвакуацию детей из подконтрольной части ДНР

Власти Украины начали эвакуацию детей из подконтрольной части ДНР - РИА Новости, 19.03.2024

Власти Украины начали эвакуацию детей из подконтрольной части ДНР

Принудительная эвакуация детей ведется в девяти населенных пунктах на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T21:07

2024-03-19T21:07

2024-03-19T21:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

ирина верещук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927936590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_d17f8a29f1a401572575820a1c5b163b.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Принудительная эвакуация детей ведется в девяти населенных пунктах на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире местного телевидения."Она (принудительная эвакуация детей. — Прим. ред.) уже идет. Это и Авдеевка, и территориальная община. Там девять населенных пунктов", — подчеркнула она.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, но часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе.Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской и Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили город в середине февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР существенно обезопасить ее от ударов ВСУ.После этого российские военные продолжили наступление, освободив сразу несколько населенных пунктов в окрестностях Авдеевки.

https://ria.ru/20240311/manevr-1932305737.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, украина, ирина верещук