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Эвакуацию выживших после схода лавины на Камчатке затрудняет метель - РИА Новости, 19.03.2024
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05:16 19.03.2024 (обновлено: 10:32 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/evakuatsiya-1934140973.html
Эвакуацию выживших после схода лавины на Камчатке затрудняет метель
Эвакуацию выживших после схода лавины на Камчатке затрудняет метель - РИА Новости, 19.03.2024
Эвакуацию выживших после схода лавины на Камчатке затрудняет метель
Пурга на Камчатке не позволяет спасателям эвакуировать выживших после схода лавины туристов и тела погибших в населенный пункт, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T05:16
2024-03-19T10:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Пурга на Камчатке не позволяет спасателям эвакуировать выживших после схода лавины туристов и тела погибших в населенный пункт, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша."Группа была зарегистрирована в МЧС и имела при себе все необходимое оборудование и снаряжение. Но у погибших при себе не было "биперов" (лавинные датчики), благодаря которым их можно было бы быстро найти под снегом. По предварительной информации, выжившие туристы серьезных физических травм не получили. После того как пурга утихнет, они будут доставлены в ближайший населенный пункт", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит доследственную проверку по факту трагедии.
https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html
https://ria.ru/20240311/lavina-1932340265.html
камчатский край
камчатка
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ)
Эвакуацию выживших после схода лавины на Камчатке затрудняет метель

На Камчатке пурга не позволяет эвакуировать выживших после схода лавины туристов

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюЭвакуацию выживших после схода лавины на Камчатке затрудняет метель
Эвакуацию выживших после схода лавины на Камчатке затрудняет метель - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Эвакуацию выживших после схода лавины на Камчатке затрудняет метель
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Пурга на Камчатке не позволяет спасателям эвакуировать выживших после схода лавины туристов и тела погибших в населенный пункт, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша.
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"Группа была зарегистрирована в МЧС и имела при себе все необходимое оборудование и снаряжение. Но у погибших при себе не было "биперов" (лавинные датчики), благодаря которым их можно было бы быстро найти под снегом. По предварительной информации, выжившие туристы серьезных физических травм не получили. После того как пурга утихнет, они будут доставлены в ближайший населенный пункт", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.
Следственное управление СК России по Камчатскому краю проводит доследственную проверку по факту трагедии.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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