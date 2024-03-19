https://ria.ru/20240319/es-1934317911.html

Источник: на саммите ЕС в марте не утвердят рамки по членству Украины

Источник: на саммите ЕС в марте не утвердят рамки по членству Украины - РИА Новости, 19.03.2024

Источник: на саммите ЕС в марте не утвердят рамки по членству Украины

Лидеры ЕС на предстоящем 21-22 марта в Брюсселе саммите не будут утверждать переговорные рамки для начала переговоров с Украиной, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:57

2024-03-19T18:57

2024-03-19T18:57

в мире

украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на предстоящем 21-22 марта в Брюсселе саммите не будут утверждать переговорные рамки для начала переговоров с Украиной, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. "Лидеры ЕС на предстоящем саммите не будут утверждать переговорные рамки для начала переговоров с Украиной", - сказал он. По его словам, вопросом согласования этого документа займутся юридические службы ЕС, это займет какое-то время. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условий для такого шага. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

https://ria.ru/20240319/sholts-1934270616.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, евросоюз