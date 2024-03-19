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Ефимов: центр допобразования появится в столичном районе Раменки - РИА Новости, 19.03.2024
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10:06 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/dopobrazovanie-1934083730.html
Ефимов: центр допобразования появится в столичном районе Раменки
Ефимов: центр допобразования появится в столичном районе Раменки - РИА Новости, 19.03.2024
Ефимов: центр допобразования появится в столичном районе Раменки
Центр дополнительного образования построит инвестор на площади 0,46 га в столичном районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:06
2024-03-19T10:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Центр дополнительного образования построит инвестор на площади 0,46 га в столичном районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город заключил с благотворительным фондом "Абсолют-Помощь" договор аренды земельного участка в Раменках общей площадью 0,46 гектара для реализации масштабного инвестиционного проекта – строительства центра дополнительного образования. В нем будут оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ. Общая площадь комплекса превысит четыре тысячи квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Москва выделяет земельные объекты, на которых планируют реализовывать масштабные инвестиционные проекты. Речь идет о проектах, направленных на развитие городских территорий, увеличение числа рабочих мест, а также на рост городской экономики. На реализацию таких проектов столичное правительство выделяет участки без проведения аукционов. МаИП могут стать производственные, инновационные компании, спорткомплексы, а также соцобъекты и объекты транспорта.По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, участок инвестор арендовал на 5 лет. За указанный период на выделенной земле должны возвести центр дополнительного образования. Планируется, что в учреждении не только будут помогать детям, но и использовать этот объект как площадку для обмена опытом с коллегами из центров.Здание будет построено для АНО "Центр равных возможностей для детей-сирот "Вверх". Учреждение возведут по адресу: улица Раменки, владение 4. Центр "Вверх" уже 14 лет каждую неделю проводит занятия по программе средней школы. Кроме того, организация занимается поддержкой в подготовке к самостоятельной жизни и трудоустройством выпускников центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ, а также жителей двух социальных домов. Данная программа состоит из образовательных курсов, тьюторского сопровождения, психологического консультирования, еще специалисты помогают в развитии социальных навыков.По словам учредителя фонда Александра Светакова, при поддержке БФ "Абсолют-Помощь" возведут центр, способный расширить деятельность организации. В этом учреждении откроют мастерскую для шитья, также там будут организованы занятия по гончарному и столярному мастерству. А еще ребята смогут научиться в центре печь, изучить компьютерную грамотность и ходить на занятия йоги.Ранее Ефимов сообщал, что в текущем году арендаторы 1,3 тысячи городских объектов нежилой недвижимости смогут сэкономить благодаря разным льготам, которые предоставляют власти Москвы.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: центр допобразования появится в столичном районе Раменки

© Фото : Предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Центр дополнительного образования построит инвестор на площади 0,46 га в столичном районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город заключил с благотворительным фондом "Абсолют-Помощь" договор аренды земельного участка в Раменках общей площадью 0,46 гектара для реализации масштабного инвестиционного проекта – строительства центра дополнительного образования. В нем будут оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ. Общая площадь комплекса превысит четыре тысячи квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Москва выделяет земельные объекты, на которых планируют реализовывать масштабные инвестиционные проекты. Речь идет о проектах, направленных на развитие городских территорий, увеличение числа рабочих мест, а также на рост городской экономики. На реализацию таких проектов столичное правительство выделяет участки без проведения аукционов. МаИП могут стать производственные, инновационные компании, спорткомплексы, а также соцобъекты и объекты транспорта.
По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, участок инвестор арендовал на 5 лет. За указанный период на выделенной земле должны возвести центр дополнительного образования. Планируется, что в учреждении не только будут помогать детям, но и использовать этот объект как площадку для обмена опытом с коллегами из центров.
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Здание будет построено для АНО "Центр равных возможностей для детей-сирот "Вверх". Учреждение возведут по адресу: улица Раменки, владение 4. Центр "Вверх" уже 14 лет каждую неделю проводит занятия по программе средней школы. Кроме того, организация занимается поддержкой в подготовке к самостоятельной жизни и трудоустройством выпускников центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ, а также жителей двух социальных домов. Данная программа состоит из образовательных курсов, тьюторского сопровождения, психологического консультирования, еще специалисты помогают в развитии социальных навыков.
По словам учредителя фонда Александра Светакова, при поддержке БФ "Абсолют-Помощь" возведут центр, способный расширить деятельность организации. В этом учреждении откроют мастерскую для шитья, также там будут организованы занятия по гончарному и столярному мастерству. А еще ребята смогут научиться в центре печь, изучить компьютерную грамотность и ходить на занятия йоги.
Ранее Ефимов сообщал, что в текущем году арендаторы 1,3 тысячи городских объектов нежилой недвижимости смогут сэкономить благодаря разным льготам, которые предоставляют власти Москвы.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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