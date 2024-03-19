https://ria.ru/20240319/dopobrazovanie-1934083730.html

Ефимов: центр допобразования появится в столичном районе Раменки

Ефимов: центр допобразования появится в столичном районе Раменки - РИА Новости, 19.03.2024

Ефимов: центр допобразования появится в столичном районе Раменки

Центр дополнительного образования построит инвестор на площади 0,46 га в столичном районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:06

2024-03-19T10:06

2024-03-19T10:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931176428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e76c774c78c4c1260555b345f60482e7.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Центр дополнительного образования построит инвестор на площади 0,46 га в столичном районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город заключил с благотворительным фондом "Абсолют-Помощь" договор аренды земельного участка в Раменках общей площадью 0,46 гектара для реализации масштабного инвестиционного проекта – строительства центра дополнительного образования. В нем будут оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ. Общая площадь комплекса превысит четыре тысячи квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Москва выделяет земельные объекты, на которых планируют реализовывать масштабные инвестиционные проекты. Речь идет о проектах, направленных на развитие городских территорий, увеличение числа рабочих мест, а также на рост городской экономики. На реализацию таких проектов столичное правительство выделяет участки без проведения аукционов. МаИП могут стать производственные, инновационные компании, спорткомплексы, а также соцобъекты и объекты транспорта.По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Максима Гамана, участок инвестор арендовал на 5 лет. За указанный период на выделенной земле должны возвести центр дополнительного образования. Планируется, что в учреждении не только будут помогать детям, но и использовать этот объект как площадку для обмена опытом с коллегами из центров.Здание будет построено для АНО "Центр равных возможностей для детей-сирот "Вверх". Учреждение возведут по адресу: улица Раменки, владение 4. Центр "Вверх" уже 14 лет каждую неделю проводит занятия по программе средней школы. Кроме того, организация занимается поддержкой в подготовке к самостоятельной жизни и трудоустройством выпускников центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ, а также жителей двух социальных домов. Данная программа состоит из образовательных курсов, тьюторского сопровождения, психологического консультирования, еще специалисты помогают в развитии социальных навыков.По словам учредителя фонда Александра Светакова, при поддержке БФ "Абсолют-Помощь" возведут центр, способный расширить деятельность организации. В этом учреждении откроют мастерскую для шитья, также там будут организованы занятия по гончарному и столярному мастерству. А еще ребята смогут научиться в центре печь, изучить компьютерную грамотность и ходить на занятия йоги.Ранее Ефимов сообщал, что в текущем году арендаторы 1,3 тысячи городских объектов нежилой недвижимости смогут сэкономить благодаря разным льготам, которые предоставляют власти Москвы.

https://ria.ru/20240318/operator-1933358920.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва