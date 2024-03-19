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В ДНР нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/donbass-1934204418.html
В ДНР нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
В ДНР нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 19.03.2024
В ДНР нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в поселке Зайцево в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:31
2024-03-19T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
иван приходько
нато
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в поселке Зайцево в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "На территории посёлка выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра. Эти суббоеприпасы из кассетных боевых частей НАТО, такие в частности используются в их 155-миллиметроых артиллерийских снарядах и в ракетах HIMARS. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/detonatsiya-1933991361.html
https://ria.ru/20240301/snaryady-1930592292.html
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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, НАТО
В ДНР нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

В Зайцево в ДНР нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас
Суббоеприпас - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в поселке Зайцево в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"На территории посёлка выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра.
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Эти суббоеприпасы из кассетных боевых частей НАТО, такие в частности используются в их 155-миллиметроых артиллерийских снарядах и в ракетах HIMARS.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоНАТО
 
 
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