https://ria.ru/20240319/donbass-1934204418.html

В ДНР нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

В ДНР нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО - РИА Новости, 19.03.2024

В ДНР нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в поселке Зайцево в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:31

2024-03-19T12:31

2024-03-19T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

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нато

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО обнаружены в поселке Зайцево в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "На территории посёлка выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа "колокольчик", - говорится в сообщении мэра. Эти суббоеприпасы из кассетных боевых частей НАТО, такие в частности используются в их 155-миллиметроых артиллерийских снарядах и в ракетах HIMARS. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/detonatsiya-1933991361.html

https://ria.ru/20240301/snaryady-1930592292.html

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зайцево

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, нато