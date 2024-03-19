https://ria.ru/20240319/dokhody-1934305475.html

Источник: в ЕС обсудят использование доходов от активов России для Украины

Источник: в ЕС обсудят использование доходов от активов России для Украины - РИА Новости, 19.03.2024

Источник: в ЕС обсудят использование доходов от активов России для Украины

Лидеры ЕС на саммите 21-22 марта в Брюсселе обсудят использование доходов от замороженных российских активов России для Украины, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:00

2024-03-19T18:00

2024-03-19T18:03

россия

евросоюз

украина

политика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите 21-22 марта в Брюсселе обсудят использование доходов от замороженных российских активов России для Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Лидеры обсудят использование доходов от замороженных российских активов для Украины. Мы имеем все большее единодушие по этому вопросу", - сказал он, добавив, что окончательного решения по итогам саммита все же не ожидается.По словам источника, на саммите также будут обсуждать антироссийские санкции, включая меры борьбы с обходом действующих ограничений.

https://ria.ru/20240314/aktivy-1932963104.html

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, евросоюз, украина, политика, санкции в отношении россии