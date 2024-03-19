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Источник: в ЕС обсудят использование доходов от активов России для Украины - РИА Новости, 19.03.2024
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18:00 19.03.2024 (обновлено: 18:03 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/dokhody-1934305475.html
Источник: в ЕС обсудят использование доходов от активов России для Украины
Источник: в ЕС обсудят использование доходов от активов России для Украины - РИА Новости, 19.03.2024
Источник: в ЕС обсудят использование доходов от активов России для Украины
Лидеры ЕС на саммите 21-22 марта в Брюсселе обсудят использование доходов от замороженных российских активов России для Украины, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:00
2024-03-19T18:03
россия
евросоюз
украина
политика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите 21-22 марта в Брюсселе обсудят использование доходов от замороженных российских активов России для Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Лидеры обсудят использование доходов от замороженных российских активов для Украины. Мы имеем все большее единодушие по этому вопросу", - сказал он, добавив, что окончательного решения по итогам саммита все же не ожидается.По словам источника, на саммите также будут обсуждать антироссийские санкции, включая меры борьбы с обходом действующих ограничений.
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россия, евросоюз, украина, политика, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Украина, Политика, Санкции в отношении России
Источник: в ЕС обсудят использование доходов от активов России для Украины

Источник: в Евросоюзе обсудят использование доходов от активов РФ для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите 21-22 марта в Брюсселе обсудят использование доходов от замороженных российских активов России для Украины, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Лидеры обсудят использование доходов от замороженных российских активов для Украины. Мы имеем все большее единодушие по этому вопросу", - сказал он, добавив, что окончательного решения по итогам саммита все же не ожидается.
По словам источника, на саммите также будут обсуждать антироссийские санкции, включая меры борьбы с обходом действующих ограничений.
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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14 марта, 14:35
 
РоссияЕвросоюзУкраинаПолитикаСанкции в отношении России
 
 
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