Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил ФСБ наказывать предателей без срока давности - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 19.03.2024 (обновлено: 15:26 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html
Путин поручил ФСБ наказывать предателей без срока давности
Путин поручил ФСБ наказывать предателей без срока давности - РИА Новости, 19.03.2024
Путин поручил ФСБ наказывать предателей без срока давности
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ призвал сотрудников ведомства не забывать про предателей, которые вступили в украинские... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:06
2024-03-19T15:26
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934235276_0:187:3310:2048_1920x0_80_0_0_9ec0e482c9e9159deb1b3a4931d3ad9c.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ призвал сотрудников ведомства не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы.&quot;Я прошу, так как это было всегда в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились&quot;, — сказал он.Президент поручил уделить этой работе особое внимание, "чтобы неповадно было никому". Он подчеркнул, что в стране помнят поступки власовцев, так что не простят и нынешних изменников.При этом Путин отметил, что все попытки прорыва вражеских ДРГ провалились. По его словам, диверсанты планировали устроить террористический рейд на границе, однако понесли большие потери. Президент добавил, что зарубежные "хозяева бросают предателей России, как мясо" — "и поделом им".Глава государства также поблагодарил всех сотрудников ФСБ за профессионализм и мужество, особо выделив тех, кто обеспечивает безопасность в Донбассе и Новороссии. Он добавил, что в последнее время многое было сделано для укрепления границы, в том числе в зоне боевых действий.&quot;Отмечу, что в 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России&quot;, — сказал Путин.Он добавил, что власти всегда будут помнить сотрудников ведомства, павших при выполнении служебного долга, и обязательно поддержат их семьи.Президент также отметил, что ФСБ успешно пресекает попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе в период президентских выборов. По его словам, самый ответственный и напряженный участок работы ведомства связан с проведением спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что многое также зависит от органов контрразведки — речь идет о борьбе с терроризмом и экстремизмом, нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, защите секретной информации стратегического характера и систем государственного и военного управления. &quot;Отмечу ваши действия по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника, а также успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу, контрразведывательное обеспечение воинских частей и соединений&quot;, — заявил он.Путин добавил, что попытки помешать развитию страны требуют последовательной и системной работы, россияне ждут от ФСБ и других специальных служб предельной концентрации, высокой самоотдачи, а также результативных и наступательных действий.В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу.В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html
https://ria.ru/20240318/drg-1934068692.html
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление Путина на коллегии ФСБ
Выступление Путина на коллегии ФСБ
2024-03-19T14:06
true
PT12M55S
Путин о наказании предателей, участвующих в ДРГ
Путин о наказании предателей, участвующих в ДРГ
2024-03-19T14:06
true
PT0M49S
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за обеспечение безопасности в Донбассе и Новороссии
ПУТИН НА КОЛЛЕГИИ ФСБ ОСОБО ПОБЛАГОДАРИЛ ТЕХ, КТО ОБЕСПЕЧИВАЛ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОНБАССЕ И НОВОРОССИИ
2024-03-19T14:06
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934235276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_139a73b454765bd705660fe041fe0329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Путин поручил ФСБ наказывать предателей без срока давности

Путин призвал ФСБ не забывать о предателях, участвующих в ДРГ, и наказывать их

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ призвал сотрудников ведомства не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы.
«

"Я прошу, так как это было всегда в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились", — сказал он.

Президент поручил уделить этой работе особое внимание, "чтобы неповадно было никому". Он подчеркнул, что в стране помнят поступки власовцев, так что не простят и нынешних изменников.
При этом Путин отметил, что все попытки прорыва вражеских ДРГ провалились. По его словам, диверсанты планировали устроить террористический рейд на границе, однако понесли большие потери. Президент добавил, что зарубежные "хозяева бросают предателей России, как мясо" — "и поделом им".
Глава государства также поблагодарил всех сотрудников ФСБ за профессионализм и мужество, особо выделив тех, кто обеспечивает безопасность в Донбассе и Новороссии. Он добавил, что в последнее время многое было сделано для укрепления границы, в том числе в зоне боевых действий.
«

"Отмечу, что в 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России", — сказал Путин.

Он добавил, что власти всегда будут помнить сотрудников ведомства, павших при выполнении служебного долга, и обязательно поддержат их семьи.
Президент также отметил, что ФСБ успешно пресекает попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе в период президентских выборов. По его словам, самый ответственный и напряженный участок работы ведомства связан с проведением спецоперации на Украине.
Кадр уничтожения личного состава украинских ДРГ
Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы
15 марта, 10:45
Глава государства подчеркнул, что многое также зависит от органов контрразведки — речь идет о борьбе с терроризмом и экстремизмом, нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, защите секретной информации стратегического характера и систем государственного и военного управления.
«

"Отмечу ваши действия по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника, а также успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу, контрразведывательное обеспечение воинских частей и соединений", — заявил он.

Путин добавил, что попытки помешать развитию страны требуют последовательной и системной работы, россияне ждут от ФСБ и других специальных служб предельной концентрации, высокой самоотдачи, а также результативных и наступательных действий.
Уничтожение украинской ДРГ в районе населенного пункта Лукашовка
Российский дрон ударил по украинской ДРГ, готовившей провокацию у границы
Вчера, 17:20
В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу.
В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.
В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.
Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала