https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html

Путин поручил ФСБ наказывать предателей без срока давности

Путин поручил ФСБ наказывать предателей без срока давности - РИА Новости, 19.03.2024

Путин поручил ФСБ наказывать предателей без срока давности

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ призвал сотрудников ведомства не забывать про предателей, которые вступили в украинские... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:06

2024-03-19T14:06

2024-03-19T15:26

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ призвал сотрудников ведомства не забывать про предателей, которые вступили в украинские диверсионно-разведывательные группы."Я прошу, так как это было всегда в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились", — сказал он.Президент поручил уделить этой работе особое внимание, "чтобы неповадно было никому". Он подчеркнул, что в стране помнят поступки власовцев, так что не простят и нынешних изменников.При этом Путин отметил, что все попытки прорыва вражеских ДРГ провалились. По его словам, диверсанты планировали устроить террористический рейд на границе, однако понесли большие потери. Президент добавил, что зарубежные "хозяева бросают предателей России, как мясо" — "и поделом им".Глава государства также поблагодарил всех сотрудников ФСБ за профессионализм и мужество, особо выделив тех, кто обеспечивает безопасность в Донбассе и Новороссии. Он добавил, что в последнее время многое было сделано для укрепления границы, в том числе в зоне боевых действий."Отмечу, что в 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России", — сказал Путин.Он добавил, что власти всегда будут помнить сотрудников ведомства, павших при выполнении служебного долга, и обязательно поддержат их семьи.Президент также отметил, что ФСБ успешно пресекает попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе в период президентских выборов. По его словам, самый ответственный и напряженный участок работы ведомства связан с проведением спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что многое также зависит от органов контрразведки — речь идет о борьбе с терроризмом и экстремизмом, нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, защите секретной информации стратегического характера и систем государственного и военного управления. "Отмечу ваши действия по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника, а также успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу, контрразведывательное обеспечение воинских частей и соединений", — заявил он.Путин добавил, что попытки помешать развитию страны требуют последовательной и системной работы, россияне ждут от ФСБ и других специальных служб предельной концентрации, высокой самоотдачи, а также результативных и наступательных действий.В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу.В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.В четверг и пятницу диверсанты вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать.Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 боевиков, пытавшихся прорваться через границу. ВСУ также лишились 19 танков и 21 боевой бронированной машины, в том числе 11 БМП Bradley производства США.

https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html

https://ria.ru/20240318/drg-1934068692.html

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Путина на коллегии ФСБ Выступление Путина на коллегии ФСБ 2024-03-19T14:06 true PT12M55S

Путин о наказании предателей, участвующих в ДРГ Путин о наказании предателей, участвующих в ДРГ 2024-03-19T14:06 true PT0M49S

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Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин