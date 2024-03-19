https://ria.ru/20240319/deystviya-1934243885.html

Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин

Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024

Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин

Враждебные действия в отношении крупных проектов РФ отодвигают сроки реализации, но все безусловно будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:46

2024-03-19T14:46

2024-03-19T14:52

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Враждебные действия в отношении крупных проектов РФ отодвигают сроки реализации, но все безусловно будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. "Да, это (незаконные санкции и нечестная конкуренция со стороны ряда государств) отодвигает немножко, как мы в таких случаях говорим, вправо реализацию этих проектов. Но все, безусловно, все равно будет сделано. И, конечно, ваша поддержка здесь экономике страны, нашему развитию крайне важна", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20240319/putin-1934242864.html

россия

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экономика, россия, владимир путин