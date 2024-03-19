https://ria.ru/20240319/deystviya-1934243885.html
Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин
Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин
Враждебные действия в отношении крупных проектов РФ отодвигают сроки реализации, но все безусловно будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:46
2024-03-19T14:46
2024-03-19T14:52
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924856799_0:97:3024:1799_1920x0_80_0_0_b85e9ecf4b3c58fe4f25993d8528a2e4.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Враждебные действия в отношении крупных проектов РФ отодвигают сроки реализации, но все безусловно будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. "Да, это (незаконные санкции и нечестная конкуренция со стороны ряда государств) отодвигает немножко, как мы в таких случаях говорим, вправо реализацию этих проектов. Но все, безусловно, все равно будет сделано. И, конечно, ваша поддержка здесь экономике страны, нашему развитию крайне важна", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20240319/putin-1934242864.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924856799_155:0:2721:1925_1920x0_80_0_0_deecf86929c2af204f11f5aecb98fa4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин
Путин: несмотря на враждебные действия против проектов России, они будут сделаны