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Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
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14:46 19.03.2024 (обновлено: 14:52 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/deystviya-1934243885.html
Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин
Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин
Враждебные действия в отношении крупных проектов РФ отодвигают сроки реализации, но все безусловно будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:46
2024-03-19T14:52
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Враждебные действия в отношении крупных проектов РФ отодвигают сроки реализации, но все безусловно будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;Да, это (незаконные санкции и нечестная конкуренция со стороны ряда государств) отодвигает немножко, как мы в таких случаях говорим, вправо реализацию этих проектов. Но все, безусловно, все равно будет сделано. И, конечно, ваша поддержка здесь экономике страны, нашему развитию крайне важна&quot;, - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20240319/putin-1934242864.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Проекты в России реализуются, несмотря на действия Запада, заявил Путин

Путин: несмотря на враждебные действия против проектов России, они будут сделаны

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Враждебные действия в отношении крупных проектов РФ отодвигают сроки реализации, но все безусловно будет сделано, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Да, это (незаконные санкции и нечестная конкуренция со стороны ряда государств) отодвигает немножко, как мы в таких случаях говорим, вправо реализацию этих проектов. Но все, безусловно, все равно будет сделано. И, конечно, ваша поддержка здесь экономике страны, нашему развитию крайне важна", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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14:42
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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