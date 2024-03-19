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Путин оценил действия сотрудников ФСБ по всем направлениями - РИА Новости, 19.03.2024
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14:33 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/deystviya-1934240991.html
Путин оценил действия сотрудников ФСБ по всем направлениями
Путин оценил действия сотрудников ФСБ по всем направлениями - РИА Новости, 19.03.2024
Путин оценил действия сотрудников ФСБ по всем направлениями
Сотрудники Федеральной службы безопасности России в 2023 году действовали грамотно и четко по всем направлениям, подтверждая авторитет службы как ключевого... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:33
2024-03-19T14:33
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности России в 2023 году действовали грамотно и четко по всем направлениям, подтверждая авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения госбезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, что в 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы, как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20240319/fsb-1934240041.html
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин оценил действия сотрудников ФСБ по всем направлениями

Путин: в 2023 году сотрудники ФСБ четко действовали по всем своим направлениями

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности России в 2023 году действовали грамотно и четко по всем направлениям, подтверждая авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения госбезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Отмечу, что в 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы, как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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