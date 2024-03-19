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Путин оценил действия ФСБ по пресечении попытки вмешательства в дела России
Путин оценил действия ФСБ по пресечении попытки вмешательства в дела России - РИА Новости, 19.03.2024
Путин оценил действия ФСБ по пресечении попытки вмешательства в дела России
Сотрудники ФСБ пресекали попытки вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в ходе президентских выборов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:12
2024-03-19T14:12
2024-03-19T14:43
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
выборы президента россии — 2024
политика
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владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекали попытки вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в ходе президентских выборов, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание вы уделяли выполнению задач, связанных с проведением специальной военной операции, надежно стояли на страже конституционного строя, пресекали попытки вмешательства в наши внутренние дела, в том числе, в ходе прошедших выборов", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.
https://ria.ru/20240318/legitimnost-1934121883.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Путин оценил действия ФСБ по пресечении попытки вмешательства в дела России
Путин: ФСБ пресекали попытки вмешательства в дела РФ, в том числе на выборах