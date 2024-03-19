https://ria.ru/20240319/deystviya-1934235995.html

Путин оценил действия ФСБ по пресечении попытки вмешательства в дела России

Путин оценил действия ФСБ по пресечении попытки вмешательства в дела России - РИА Новости, 19.03.2024

Путин оценил действия ФСБ по пресечении попытки вмешательства в дела России

Сотрудники ФСБ пресекали попытки вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в ходе президентских выборов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:12

2024-03-19T14:12

2024-03-19T14:43

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекали попытки вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в ходе президентских выборов, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание вы уделяли выполнению задач, связанных с проведением специальной военной операции, надежно стояли на страже конституционного строя, пресекали попытки вмешательства в наши внутренние дела, в том числе, в ходе прошедших выборов", - сказал он на расширенной коллегии ФСБ.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.

https://ria.ru/20240318/legitimnost-1934121883.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)