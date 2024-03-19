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Астраханская область готова принять 150 детей из Белгородской области
Астраханская область готова принять 150 детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Астраханская область готова принять 150 детей из Белгородской области
Астраханская область готова принять 150 детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:34
2024-03-19T19:34
2024-03-19T19:34
астраханская область
астраханская область
белгородская область
вячеслав гладков
игорь бабушкин
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — РИА Новости. Астраханская область готова принять 150 детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщает администрация губернатора региона. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. "Астраханская область готова принять 150 детей из Белгородской области", - говорится в сообщении. В министерстве социального развития и труда Астраханской области пояснили, что решение принято губернатором региона Игорем Бабушкиным. Также по его поручению в области оперативно готовят нормативную базу для обеспечения детей всем необходимым. Предварительно, они могут быть размещены в Центре обучения, оздоровления и отдыха детей "Березка" в селе Яксатово Приволжского района. Астраханская область также на регулярной основе передает военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации, беспилотники, рации, генераторы и другую технику. Вся техника закупается по запросу самих бойцов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, белгородская область, вячеслав гладков, игорь бабушкин, сво
Астраханская область, Астраханская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Игорь Бабушкин, СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — РИА Новости. Астраханская область готова принять 150 детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщает администрация губернатора региона.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
заявил, что принято решение вывезти в другие регионы России
около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины.
"Астраханская область готова принять 150 детей из Белгородской области", - говорится в сообщении.
В министерстве социального развития и труда Астраханской области пояснили, что решение принято губернатором региона Игорем Бабушкиным
.
Также по его поручению в области оперативно готовят нормативную базу для обеспечения детей всем необходимым. Предварительно, они могут быть размещены в Центре обучения, оздоровления и отдыха детей "Березка" в селе Яксатово Приволжского района
.
Астраханская область также на регулярной основе передает военнослужащим, которые находятся в зоне спецоперации, беспилотники, рации, генераторы и другую технику. Вся техника закупается по запросу самих бойцов.
Первая в РФ диспансеризация участников СВО проходит в Астрахани