https://ria.ru/20240319/deti-1934291889.html
Самарская область примет 540 белгородских детей
Самарская область примет 540 белгородских детей - РИА Новости, 19.03.2024
Самарская область примет 540 белгородских детей
Самарская область примет 540 детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщил журналистам самарский губернатор Дмитрий Азаров. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:19
2024-03-19T17:19
2024-03-19T17:19
общество
белгородская область
самарская область
украина
дмитрий азаров
вячеслав гладков
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САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Самарская область примет 540 детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщил журналистам самарский губернатор Дмитрий Азаров. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край. "Мы связались с коллегами из Белгородской области, уточнили, какой есть запрос на размещение детей. Они предложили нам подумать о размещении 500 ребятишек. Мы ответили утвердительно. Сейчас в ходе уточнения определились, что 540 детей из Белгородской области мы готовы принять. Направили коллегам все материалы, в том числе по возможным местам размещения. Уже ведется работа с родителями, семьями Белгородской области, показываются материалы, в том числе в электронном виде, по вариантам размещения детей", - сказал Азаров. Глава региона добавил, что Самарская область уже сейчас готова принять детей. По предварительным данным, первая группа детей приедет в регион до конца месяца. Губернатор также дал все необходимые поручения курирующему зампреду правительства и министерству социально-демографической и семейной политики Самарский области по созданию всех необходимых условий для проживания ребят.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1934124873.html
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, самарская область, украина, дмитрий азаров, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Самарская область, Украина, Дмитрий Азаров, Вячеслав Гладков
Самарская область примет 540 белгородских детей
Губернатор Азаров: Самарская область примет 540 белгородских детей
САМАРА, 19 мар - РИА Новости. Самарская область примет 540 детей из обстреливаемой со стороны Украины Белгородской области, сообщил журналистам самарский губернатор Дмитрий Азаров.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
заявил, что принято решение вывезти в другие регионы России
около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область
, Тамбовская область
, Калужская область
и Ставропольский край
.
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"Мы связались с коллегами из Белгородской области, уточнили, какой есть запрос на размещение детей. Они предложили нам подумать о размещении 500 ребятишек. Мы ответили утвердительно. Сейчас в ходе уточнения определились, что 540 детей из Белгородской области мы готовы принять. Направили коллегам все материалы, в том числе по возможным местам размещения. Уже ведется работа с родителями, семьями Белгородской области, показываются материалы, в том числе в электронном виде, по вариантам размещения детей", - сказал Азаров.
Глава региона добавил, что Самарская область уже сейчас готова принять детей. По предварительным данным, первая группа детей приедет в регион до конца месяца.
Губернатор также дал все необходимые поручения курирующему зампреду правительства и министерству социально-демографической и семейной политики Самарский области по созданию всех необходимых условий для проживания ребят.
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