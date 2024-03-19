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Республика Коми примет до 200 детей из Белгородской области
Республика Коми примет до 200 детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Республика Коми примет до 200 детей из Белгородской области
Республика Коми готова принять до 200 детей из Белгородской области в детском оздоровительно-образовательном центре "Гренада", сообщил глава республики Владимир РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:26
2024-03-19T15:26
2024-03-19T15:43
республика коми
белгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Республика Коми готова принять до 200 детей из Белгородской области в детском оздоровительно-образовательном центре "Гренада", сообщил глава республики Владимир Уйба на видео, размещенном в его Telegram-канале.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край."Республика Коми протягивает руку помощи и Белгородской области, и детям из Белгородской области… До 200 детей мы примем для обучения, для проживания в наш детский оздоровительно-образовательный центр "Гренада", - сказал Уйба.Он также написал, что Республика Коми "готова оказать необходимую помощь по размещению детей из опасных территорий, организовать их проживание, питание и учебную деятельность" на территории республики.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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республика коми, белгородская область
Республика Коми, Белгородская область
Республика Коми примет до 200 детей из Белгородской области
Глава: республика Коми примет до 200 детей из Белгородской области