https://ria.ru/20240319/deti-1934242058.html

Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области

Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024

Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области

Калужская область примет порядка 300 детей из Белгородской области, где идут обстрелы, они приедут через несколько дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:37

2024-03-19T14:37

2024-03-19T14:51

специальная военная операция на украине

общество

калужская область

белгородская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Калужская область примет порядка 300 детей из Белгородской области, где идут обстрелы, они приедут через несколько дней, сообщил губернатор Владислав Шапша.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край.В своем Telegram-канале Шапша написал, что Калужская область "вновь окажет поддержку братской Белгородчине"."Наша область вновь готова помочь с размещением детей, которых вывозят из-под обстрелов. Буквально сегодня серьезно ранен 14-летний подросток. Примем у себя порядка 300 детей. С моим другом, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым договорились, что ребята приедут через несколько дней. Побудут у нас, отдохнут, укрепят здоровье", - написал Шапша.Он отметил, что уже поставил коллегам задачи по размещению детей."Традиционно: главное – безопасность. И чтобы школьникам было у нас уютно и интересно", - подчеркнул Шапша.

https://ria.ru/20240318/belgorod-1934124873.html

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html

калужская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, калужская область, белгородская область