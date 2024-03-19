https://ria.ru/20240319/deti-1934242058.html
Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области
Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области
Калужская область примет порядка 300 детей из Белгородской области, где идут обстрелы, они приедут через несколько дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:37
2024-03-19T14:37
2024-03-19T14:51
специальная военная операция на украине
общество
калужская область
белгородская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Калужская область примет порядка 300 детей из Белгородской области, где идут обстрелы, они приедут через несколько дней, сообщил губернатор Владислав Шапша.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край.В своем Telegram-канале Шапша написал, что Калужская область "вновь окажет поддержку братской Белгородчине"."Наша область вновь готова помочь с размещением детей, которых вывозят из-под обстрелов. Буквально сегодня серьезно ранен 14-летний подросток. Примем у себя порядка 300 детей. С моим другом, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым договорились, что ребята приедут через несколько дней. Побудут у нас, отдохнут, укрепят здоровье", - написал Шапша.Он отметил, что уже поставил коллегам задачи по размещению детей."Традиционно: главное – безопасность. И чтобы школьникам было у нас уютно и интересно", - подчеркнул Шапша.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1934124873.html
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, калужская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Калужская область, Белгородская область
Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области
Губернатор Шапша: Калужская область примет 300 детей из Белгородской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости.
Калужская область примет порядка 300 детей из Белгородской области, где идут обстрелы, они приедут через несколько дней, сообщил
губернатор Владислав Шапша.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России
около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины
. В числе регионов оказались Пензенская область
, Тамбовская область
, Калужская область и Ставропольский край
.
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В своем Telegram-канале Шапша написал, что Калужская область "вновь окажет поддержку братской Белгородчине".
"Наша область вновь готова помочь с размещением детей, которых вывозят из-под обстрелов. Буквально сегодня серьезно ранен 14-летний подросток. Примем у себя порядка 300 детей. С моим другом, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым договорились, что ребята приедут через несколько дней. Побудут у нас, отдохнут, укрепят здоровье", - написал Шапша.
Он отметил, что уже поставил коллегам задачи по размещению детей.
"Традиционно: главное – безопасность. И чтобы школьникам было у нас уютно и интересно", - подчеркнул Шапша.
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