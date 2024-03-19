Рейтинг@Mail.ru
Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 19.03.2024 (обновлено: 14:51 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/deti-1934242058.html
Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области
Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области
Калужская область примет порядка 300 детей из Белгородской области, где идут обстрелы, они приедут через несколько дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:37
2024-03-19T14:51
специальная военная операция на украине
общество
калужская область
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_c051e2eede501ec92fb3199d6d532088.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Калужская область примет порядка 300 детей из Белгородской области, где идут обстрелы, они приедут через несколько дней, сообщил губернатор Владислав Шапша.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край.В своем Telegram-канале Шапша написал, что Калужская область "вновь окажет поддержку братской Белгородчине"."Наша область вновь готова помочь с размещением детей, которых вывозят из-под обстрелов. Буквально сегодня серьезно ранен 14-летний подросток. Примем у себя порядка 300 детей. С моим другом, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым договорились, что ребята приедут через несколько дней. Побудут у нас, отдохнут, укрепят здоровье", - написал Шапша.Он отметил, что уже поставил коллегам задачи по размещению детей."Традиционно: главное – безопасность. И чтобы школьникам было у нас уютно и интересно", - подчеркнул Шапша.
https://ria.ru/20240318/belgorod-1934124873.html
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933731686.html
калужская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_42031112416e52b92d9dc62a035f6c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калужская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Калужская область, Белгородская область
Калужская область примет около 300 детей из Белгородской области

Губернатор Шапша: Калужская область примет 300 детей из Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Калужская область примет порядка 300 детей из Белгородской области, где идут обстрелы, они приедут через несколько дней, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край.
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Мэрия Белгорода опровергла слухи о дефиците продуктов
Вчера, 23:22
В своем Telegram-канале Шапша написал, что Калужская область "вновь окажет поддержку братской Белгородчине".
"Наша область вновь готова помочь с размещением детей, которых вывозят из-под обстрелов. Буквально сегодня серьезно ранен 14-летний подросток. Примем у себя порядка 300 детей. С моим другом, губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым договорились, что ребята приедут через несколько дней. Побудут у нас, отдохнут, укрепят здоровье", - написал Шапша.
Он отметил, что уже поставил коллегам задачи по размещению детей.
"Традиционно: главное – безопасность. И чтобы школьникам было у нас уютно и интересно", - подчеркнул Шапша.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Очевидцы рассказали о повреждениях в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ
17 марта, 16:40
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКалужская областьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала