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Ставропольский край готов принять до 1500 детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
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14:20 19.03.2024 (обновлено: 14:33 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/deti-1934238003.html
Ставропольский край готов принять до 1500 детей из Белгородской области
Ставропольский край готов принять до 1500 детей из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Ставропольский край готов принять до 1500 детей из Белгородской области
Ставропольский край готов принять до 1,5 тысячи детей из Белгородской области, для них предусмотрят не только проживание, но и учебу, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:20
2024-03-19T14:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 19 мар – РИА Новости. Ставропольский край готов принять до 1,5 тысячи детей из Белгородской области, для них предусмотрят не только проживание, но и учебу, сообщил губернатор Владимир Владимиров.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край."В ближайшее время край готов принять до 1,5 тысячи детей из Белгородской области. Я поручил правительству края совместно с муниципалитетами проработать варианты размещения для ребят. Такие возможности в регионе есть", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.Он добавил, что для детей предусмотрят "не только проживание и питание, но и организацию уроков, чтобы не прервать учебный процесс".
https://ria.ru/20240318/snaryad-1934083982.html
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934225468.html
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белгородская область, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Ставропольский край готов принять до 1500 детей из Белгородской области

Владимиров: Ставрополье готово принять до 1500 детей из Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 19 мар – РИА Новости. Ставропольский край готов принять до 1,5 тысячи детей из Белгородской области, для них предусмотрят не только проживание, но и учебу, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край.
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"В ближайшее время край готов принять до 1,5 тысячи детей из Белгородской области. Я поручил правительству края совместно с муниципалитетами проработать варианты размещения для ребят. Такие возможности в регионе есть", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что для детей предусмотрят "не только проживание и питание, но и организацию уроков, чтобы не прервать учебный процесс".
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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