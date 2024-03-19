https://ria.ru/20240319/desantniki-1934141449.html

Боец ВДВ рассказал о тренировках десантников в Запорожской области

Боец ВДВ рассказал о тренировках десантников в Запорожской области - РИА Новости, 19.03.2024

Боец ВДВ рассказал о тренировках десантников в Запорожской области

Военнослужащие полка Воздушно-десантных войск, действующего в Запорожской области, в перерывах между боями каждый день проводят тренировки по штурмовым... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T05:29

2024-03-19T05:29

2024-03-19T05:29

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Военнослужащие полка Воздушно-десантных войск, действующего в Запорожской области, в перерывах между боями каждый день проводят тренировки по штурмовым действиям, рассказал журналистам командир десантно-штурмового взвода с позывным "Забег". "Каждый день проходят тренировки, парни сами даже просятся на эти тренировки, чтобы подольше проводить. Надо готовиться к выходам… Полдня занятий по тактике, потом уже полдня подготовка инженерная. Бывает, что на следующий день боевой выход. Люди все понимают, им это самим нужно, чтобы было все на автомате", - сказал Забег. По его словам, подразделение на тренировках отрабатывает наступательные действия, прорыв, зачистку позиций противника, эвакуацию раненного, а также быстрое перемещение. "У нас нет времени - летают "птички", противник наблюдает - надо передвигаться ускоренно и быстро, чтобы с одного опорника на другой перескочить в укрытие", - пояснил командир взвода.

https://ria.ru/20240316/kndr-1933407493.html

https://ria.ru/20240311/dnepr-1932214513.html

запорожская область

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запорожская область