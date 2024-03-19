https://ria.ru/20240319/demontazh-1934188976.html

Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве

Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве - РИА Новости, 19.03.2024

Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали демонтаж праздничных световых конструкций с улиц и площадей столицы, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:39

2024-03-19T11:39

2024-03-19T11:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали демонтаж праздничных световых конструкций с улиц и площадей столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня, 19 марта, приступили к демонтажу праздничных световых конструкций, часть украшений, в том числе более 1 тысячи елей, убрали еще в середине января. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые украшения, всего более 4 тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все объемно-декоративные конструкции доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников. "Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

https://realty.ria.ru/20240208/ukrasheniya-1925635536.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы