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Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве
Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве - РИА Новости, 19.03.2024
Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства начали демонтаж праздничных световых конструкций с улиц и площадей столицы, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:39
2024-03-19T11:39
2024-03-19T11:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали демонтаж праздничных световых конструкций с улиц и площадей столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня, 19 марта, приступили к демонтажу праздничных световых конструкций, часть украшений, в том числе более 1 тысячи елей, убрали еще в середине января. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые украшения, всего более 4 тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все объемно-декоративные конструкции доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников. "Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали демонтаж праздничных световых конструкций с улиц и площадей столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Сегодня, 19 марта, приступили к демонтажу праздничных световых конструкций, часть украшений, в том числе более 1 тысячи елей, убрали еще в середине января. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые украшения, всего более 4 тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что все объемно-декоративные конструкции доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.
«
"Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства
подчеркнул, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
Светло как днем: почему в Москве демонтируют не все праздничные украшения