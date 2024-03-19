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Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве - РИА Новости, 19.03.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:39 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/demontazh-1934188976.html
Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве
Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве - РИА Новости, 19.03.2024
Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства начали демонтаж праздничных световых конструкций с улиц и площадей столицы, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:39
2024-03-19T11:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали демонтаж праздничных световых конструкций с улиц и площадей столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Сегодня, 19 марта, приступили к демонтажу праздничных световых конструкций, часть украшений, в том числе более 1 тысячи елей, убрали еще в середине января. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые украшения, всего более 4 тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что все объемно-декоративные конструкции доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников. "Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Демонтаж праздничных световых конструкций начали в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНовогодние инсталляции на территории мемориального комплекса "Парк Победы" на Поклонной горе в Москве
Новогодние инсталляции на территории мемориального комплекса Парк Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Новогодние инсталляции на территории мемориального комплекса "Парк Победы" на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали демонтаж праздничных световых конструкций с улиц и площадей столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Сегодня, 19 марта, приступили к демонтажу праздничных световых конструкций, часть украшений, в том числе более 1 тысячи елей, убрали еще в середине января. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые украшения, всего более 4 тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - отметил Бирюков.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСклад хранения демонтированных новогодних декораций в Москве
Склад хранения демонтированных новогодних декораций в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Склад хранения демонтированных новогодних декораций в Москве
Заместитель мэра напомнил, что все объемно-декоративные конструкции доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.
«
"Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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